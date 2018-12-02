Экс-посол Польши Лешек Шерепко: Европе надо быть готовой к настоящей войне

Белсат Сейчас польский дипломат работает в Центре исследований Восточной Европы Варшавского университета. Свое мнение он высказал в интервью





Я бы хотела начать наше интервью с того, что сказал британский аналитик Эдвард Лукас. Он сравнил происходящее в Украине и реакцию Запада с 1 сентября 1939-го года. Чтобы было, когда Германия напала на Польшу, а все – также бы молчали и призывали к миру?





Я не совсем согласен с этим, потому что война идет уже пятый год. Она началась в 2014-м году. Можно называть это по-разному, гибридной войной, но это настоящая война. Ежедневно гибнут люди. Особенно на востоке Украины. И в последнее время этого никто не замечает. Хорошо, что произошел этот инцидент в Азовском море, потому что мир вспомнил о конфликте вокруг Украины.





Тем не менее сейчас вокруг Украины происходит много всего. Пятилетие Майдана, про что мы уже немного забыли в связи с тем, что происходит. Tомос, который практически принял священный синод, автокефальная украинская церковь становится независимой от России. И вот эта агрессия. О чем это все говорит? Это все звенья одной цепи?





Да, я думаю что в Москве, в России есть какой-то план, связанный с Украиной.





Как минимум Россия будет стремиться удержать Украину в своей зоне влияния, а как максимум, я думаю, что даже проглотит эту страну.





Вы помните высказывание Путина на саммите НАТО в 2008-м году в Бухаресте, когда он сказал, что Украина – странный непонятный исторический случай и случайное государство?





Как вы оцениваете то, что Петр Порошенко призвал NATO ввести свой флот в Черное море и заблокировать Босфор для российских кораблей? Правильно ли он себя ведет?





Я вообще думаю, что украинские власти не до конца ведут себя адекватно. Они посылают миру ложные сигналы.





Я думаю, что теперешняя обстановка, когда есть необъявленная война, простой шаг – это разорвать дипломатические отношения между страной, которая является жертвой, и страной-агрессором.





Я не понимаю, почему украинская сторона этого не делает. То, что они говорят, что это забота о гражданах Украины, живущих в России, – не до конца убедительно.





Украинцы говорят, что стараются делать все, что не навредит Украине.





Я уже сказал, что игра ведется за будущее страны. Я думаю, что украинские власти не до конца адекватно понимают этот сюжет.





Очень многие также критикуют Петра Порошенко, что он ввёл это военное положение, что, возможно, он играет себе на руку, пытаясь каким-то образом поднять рейтинг перед будущими президентскими выборами. Как вы думаете? Правильно ли он сделал?





Я думаю, что Украина должна была это сделать пять лет назад. Помните, когда был котел в Дебальцево, когда погибло несколько сотен украинских солдат? Никто этого не сделал. Сейчас произошел достаточно серьезный инцидент.





В Азовском море власти пытаются ввести военное положение, но это странно, потому что в течение одного дня президент меняет несколько раз свою точку зрения. Сначала он сказал, что оно продлится 60 дней, потом на 30, сначала – во всей Украине, потом – только в части страны. Это непонятно.





Видимо, не знали, как себя вести, возникло замешательство. Но почему это всплывает, если они не знали, как себя везти? Надо было принять какое-то решение.





Это очень серьезный вопрос. Такие вопросы нельзя решать экспромтом. Когда вы что-то делаете, вы должны подумать, что вы делаете. Потому что Россия будет на этом играть. И как ни странно, предложение ввести военное положение вписывается в сроки политической борьбы в Украине, затрагивая сроки президентской кампании.





Что Запад может сделать, чтобы фракция войны, которая сейчас ближе к уху Путина, стала слабее, а фракция либералов немного больше оперилась, чтобы Путин стал менее агрессивным? Что в руках Запада, Евросоюза, США?





Нужно сделать какие-то шаги. Например, помочь Украине с военной техникой. Можно более решительно сказать, какие мы предпримем шаги в будущем, когда Россия перешагнет условную красную линию.





Но я думаю, что Запад не хочет замечать эту войну и в целом не готов к острым сражениям в Европе.





То есть, они боятся?





Боятся. Они вообще не готовы. Почитайте, например, про состояние Голубой армии. И Польша тоже не готова.





Беларусь тоже не готова.





И я думаю, что они потратили последние пять лет, чтобы лучше подготовиться.





А что мы можем сделать, чтобы подготовиться?





Надо готовиться к настоящей войне в этой части Европы. Прежде всего, мы должны понять серьезность положения в Европе, исходя из этого делать все, чтобы сначала минимизировать результат этой войны или этих событий, а если это не получится сделать, приготовится к худшему варианту.







