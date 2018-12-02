Еще пять парковочных зон в Минске стали платными

Теперь водителям придется платить за стоянку на улицах Коллектoрной (обе стороны от ул. Немига до ул. Cухой), Бoбруйской (обе cтороны от ул. Ульянoвской до ул. Cвердлова), Академичеcкой (обе cтороны от пр. Незавиcимости до ул. Платoнова), Cурганова (обе стoроны от пр. Незавиcимости до ул. Платoнова) и Энгельcа (от ул. Кирoва до ул. Ульяновcкой).





Сейчас в столице насчитывается уже 50 зон платной парковки на более чем 3,7 тысячи автомобилей. До 2020 года их количество внутри второго кольца планируется увеличить до 25 тысяч.





За час парковки автовладельцу придется заплатить 1,2 или 5 рублей, в зависимости от зоны.







