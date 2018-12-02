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От фовизма до поп-арта. Эксперты собрали главные стили живописи 20 века в одну таблицу

03.12.2018 16:57 — Разное | KYKY  
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Искусствоввед Елена Якимович и филолог Кирилл Головастиков подготовили на «Арзамасе» таблицу-шпаргалку с основными стилями живописи 20 века. Там кратко и понятно объясняют суть этих стилей и с помощью примеров произведений учат отличать их друг от друга. Потом можно с друзьями пойти в Национальный художественный музей и проявить свои познания.

Здесь есть 12 стилей живописи 20 века − от фовизма и кубизма до поп-арта и сюрреализма. Авторы отмечают, что указали только «большие стили», а не отдельные направления и школы − например, супрематизм можно найти внутри геометрической абстракции. К каждому из стилей даны ответы на три вопроса: «Что это такое?», «Кто и когда?» и «Как распознать?». Отдельно показывают примеры произведений и в несколько предложений объясняют, как этот стиль развивался в России (СССР). Приводим несколько примеров, а остальное посмотрите на сайте − и обязательно добавьте себе в закладки.

Как распознать кубизм

Предметы и люди на кубистических картинах не изображены жизнеподобно, а разъяты на плоскости, совмещенные на одном холсте. Может создаться впечатление, что мы видим одну и ту же вещь с разных сторон, картина может выглядеть выпирающей на зрителя или вывернутой наружу. Изображение складывается из простых геометрических форм (квадратов, цилиндров, трапеций) и выглядит «угловато». Понять, какой именно реальный предмет мы должны за ним угадать, не всегда просто. Цвет интересовал кубистов меньше формы, а портреты и натюрморты − больше остальных жанров.

Что такое ар-деко

Международный роскошный и буржуазный стиль, главная цель которого была в украшении пространства (поэтому он больше известен по архитектуре и ди­зайну интерьеров, чем по живописи). При этом ар-деко одновременно стре­мился быть максимально современным — и потому синтезировал черты других стилей и направлений (ар-нуво, кубизм, неоклассицизм, древнееги­пет­ский и другие модные этнические стили), обращая недавние авангардные новшества в декоративные приемы. В дальнейшем ар-деко во многом повлиял на пост­модерн 1970-80-х.

Как распознать фотореализм (гиперреализм)

Картины большого размера, сильно напоминающие фотографии. Гиперреа­лис­ты убирают все следы индивидуального почерка; используются краско­пульт, аэрограф, диапроекция, полировка картин. Они делают акцент на блестящих поверхностях, смешивании плоскостей и отражений. Люди на их картинах выглядят как вещи, иногда лица изображены отдельно и превращаются в почти абстрактные поверхности. Часто используются темы городской повседнев­но­сти и потребления: супермаркеты, кафе, бензозаправки, витрины, автомобили и так далее.

 

 
 
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Искусствоввед Елена Якимович и филолог Кирилл Головастиков подготовили на «Арзамасе» таблицу-шпаргалку с основными стилями живописи 20 века. Там кратко и понятно...
 
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