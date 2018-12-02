ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Google назвал лучшие приложения в Play Market по итогам 2018 года

03.12.2018 17:59 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Google назвал лучшие приложения в Play Market по итогам 2018 года
Фото из открытых источников

Лучшим приложением для развлечения стало Vimage. Оно используется для создания "синемаграфов": фотографий с движущимися элементами. При помощи эффектов пользователи могут наложить на изображение падающий снег, дым и другие элементы.

Google назвал лучшие приложения в Play Market по итогам 2018 года Браузер Google Chrome перестанет работать на 32 млн устройств

Лучшим в номинации "Находка года" стало приложение Slowly. Оно позволяет найти друзей по переписке и отправлять им настоящие письма, а не сообщения. В отличие от мессенджеров и электронной почты, пересылка писем занимает время, в приложении также можно коллекционировать марки.

Лучшим приложением для саморазвития стало Mimo. Это образовательный сервис, с помощью которого можно научиться программировать и создавать приложения и сайты. Mimo предлагает выучить Python, Kotlin, Swift, HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP, Java, C#, C++, Ruby, Git и другие языки программирования.

А лучшим приложением на каждый день стало Tasty - кулинарный тренер с пошаговыми рецептами и видеоуроками.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Google подвел итоги 2018 года в онлайн-магазине Play Market. Компания представила лучшие сервисы в нескольких номинациях: "Развлечения", "Находки", "Саморазвитие" и "На каждый...
 
Новости дня
Новости разные
 
Умер бывший замглавы администрации Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика