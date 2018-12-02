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"Елки. Последние" в кинотеатрах Беларуси начнут показывать на несколько дней раньше, чем в России
Малахова сообщила, что кинокомпания Bazelevs, которая является производителем франшизы «Елки», одобрила запрос Gelvars Cinema на более ранний старт фильма в прокате Беларуси.
— Да, это действительно, белорусы увидят финальную часть новых «Елок» первыми. Беларусь — это наш давний партнер, и мы решили сделать такой подарок белорусам накануне приближающихся праздников. Такое решение принято еще и потому, что сборы фильма в Беларуси на протяжении всех предыдущих лет были неизменно высокими, что также стало аргументом в пользу принятия решения. В России же дата старта проката останется прежней, 27 декабря, — сообщает служба маркетинга Bazelevs в пресс-релизе.
В последних «Елках» будет собрано пять новогодних историй. В новелле «Сосны» режиссера Тимура Бекмамбетова миллениал (Даниил Вахрушев) поможет своему брутальному отчиму дяде Юре (Дмитрий Нагиев) сделать предложение руки и сердца. В «Братьях» неразлучные друзья Боря (Иван Ургант) и Женя (Сергей Светлаков) вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск.
Герои первых «Елок» лыжник (Александр Домогаров) и сноубордист (Александр Головин) перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле «Ресторан быстрого знакомства» режиссера Егора Баранова. «Вокзал на троих» Анны Пармас расскажет историю о простой девушке из Воронежа (Екатерина Агеева), отправившейся в погоню за своим счастьем — столичным актером Комаровским (Марк Богатырев), а в новелле «Вредный дедушка» Александра Котта Снегурочка (Юлия Александрова) поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку (Юрий Кузнецов). Как всегда, все новеллы будут объединены закадровым голосом Константина Хабенского.
Во время приезда Тимура Бекмамбетова в Минск режиссер
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Во время приезда Тимура Бекмамбетова в Минск режиссер говорил о том, что одну из новелл последних «Елок» он намерен снять в Беларуси. Однако, как сообщили в Gelvars Cinema,...
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