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Определились полуфинальные пары решающей стадии Лиги наций

03.12.2018 18:03 — Разное | Tut.by  
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Жеребьевка финального турнира Лиги наций состоялась в Дублине.


Фото: uefa.com

Главный трофей турнира 5−9 июня 2019 года в Португалии разыграют победители четырех групп Лиги «А».

Полуфинальные пары составили Португалия — Швейцария (5 июня) и Нидерланды — Англия (6 июня).

9 июня проигравшие в полуфинале оспорят 3-е место, а победители сразятся за титул чемпиона Лиги наций УЕФА.

Напомним, что сборная Беларуси стала победителем своей группы в Лиге «D» и вышла в плей-офф, где сразится за путевку на Евро-2020. В марте 2020-го в полуфиналах Беларусь сразится с Грузией, а Македония — с Косово. В ноябре 2019 года с помощью жеребьевки определится, победитель какой из пар примет финал, где будет разыгран пропуск на чемпионат Европы. Отметим, что пары могут измениться, если кто-то из этой четверки попадет на Евро-2020 с помощью традиционной квалификации.

 
 
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Жеребьевка финального турнира Лиги наций состоялась в Дублине.
 
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