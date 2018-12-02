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Определились полуфинальные пары решающей стадии Лиги наций
Жеребьевка финального турнира Лиги наций
Главный трофей турнира 5−9 июня 2019 года в Португалии разыграют победители четырех групп Лиги «А».
Полуфинальные пары составили Португалия — Швейцария (5 июня) и Нидерланды — Англия (6 июня).
9 июня проигравшие в полуфинале оспорят 3-е место, а победители сразятся за титул чемпиона Лиги наций УЕФА.
Напомним, что сборная Беларуси
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Жеребьевка финального турнира Лиги наций состоялась в Дублине.
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