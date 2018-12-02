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Умер бывший замглавы администрации Лукашенко

03.12.2018 17:56 — Разное | UDF  
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Резиденция Президента Республики Беларусь, Минск
Он был одним из авторов незаконных изменений в Конституцию Беларуси.

Экс-заместитель главы администрации Лукашенко Александр Абрамович ушел из жизни 1 декабря, сообщил на своей странице в Facebook заведующий кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета БГУ Сергей Калинин.

Бывший заместитель председателя “совета республики” третьего созыва не дожил до своего 75-го дня рождения несколько месяцев.

Абрамович на протяжении 1992-1994 годов он руководил Центральной комиссией по выборам и референдумам Беларуси. Также продолжительное время работал на посту замглавы администрации Лукашенко по юридическим вопросам.

В 2004-2008 годах работал в должности зампредседателя “совета республики” третьего созыва.

Абрамович также отметился тем, что был одним из разработчиков изменений в Конституцию Беларуси, которые были внесены по результатам референдума 1996 года, и привели к узурпации власти Лукашенко.

Помимо этого он участвовал в разработке договора о “союзе” Беларуси и России от 1997 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Он был одним из авторов незаконных изменений в Конституцию Беларуси.
 
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