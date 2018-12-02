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Умер бывший замглавы администрации Лукашенко
Резиденция Президента Республики Беларусь, Минск
Экс-заместитель главы администрации Лукашенко Александр Абрамович ушел из жизни 1 декабря, сообщил на своей странице в
Бывший заместитель председателя “совета республики” третьего созыва не дожил до своего 75-го дня рождения несколько месяцев.
Абрамович на протяжении 1992-1994 годов он руководил Центральной комиссией по выборам и референдумам Беларуси. Также продолжительное время работал на посту замглавы администрации Лукашенко по юридическим вопросам.
В 2004-2008 годах работал в должности зампредседателя “совета республики” третьего созыва.
Абрамович также отметился тем, что был одним из разработчиков изменений в Конституцию Беларуси, которые были внесены по результатам референдума 1996 года, и привели к узурпации власти Лукашенко.
Помимо этого он участвовал в разработке договора о “союзе” Беларуси и России от 1997 года.
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Он был одним из авторов незаконных изменений в Конституцию Беларуси.
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