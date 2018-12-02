Умер бывший замглавы администрации Лукашенко



Резиденция Президента Республики Беларусь, Минск

Экс-заместитель главы администрации Лукашенкоушел из жизни 1 декабря, сообщил на своей странице взаведующий кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета БГУБывший заместитель председателя “совета республики” третьего созыва не дожил до своего 75-го дня рождения несколько месяцев.Абрамович на протяжении 1992-1994 годов он руководил Центральной комиссией по выборам и референдумам Беларуси. Также продолжительное время работал на посту замглавы администрации Лукашенко по юридическим вопросам.В 2004-2008 годах работал в должности зампредседателя “совета республики” третьего созыва.Абрамович также отметился тем, что был одним из разработчиков изменений в Конституцию Беларуси, которые были внесены по результатам референдума 1996 года, и привели к узурпации власти Лукашенко.Помимо этого он участвовал в разработке договора о “союзе” Беларуси и России от 1997 года.