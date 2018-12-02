|
Посольство РФ отслеживает ситуацию с задержанием двух российских анархистов за акцию с венком у здания МВД в Минске
Посольство России в Беларуси отслеживают ситуацию с задержанием двух граждан РФ за возложение траурного венка к скульптуре городового у здания МВД.
"Сотрудники посольства держат ситуацию на контроле и готовы в случае необходимости оказать необходимую помощь", – сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалев.
По его словам в настоящее время ни задержанные, ни родственники, ни адвокаты задержанных в посольство за помощью не обращались.
Как сообщалось, в воскресенье днем группа молодых людей во главе с белорусским анархистом Вячеславом Косинеровым возложила к скульптуре городового напротив здания МВД похоронный венок с надписью "Имиджу МВД".
За эту акцию были задержаны четверо белорусских и двое российских анархистов.
В ноябре широкий резонанс получил случай с задержанием подростка, который дал пощёчину скульптуре городового. Милиция задержала юношу и заставила на камеру извиниться перед "городовым" и МВД. После этого у скульптуры прошла серия флешмобов, в том числе скульптуру целовали и грели ее шарфом.
После инцидента с видео-извинением пост пресс-секретаря МВД покинул Георгий Евчар, который, однако, заявил в Facebook, что его уход не связан со скандалом, а свою должность он оставил "в связи с выслугой лет".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посольство РФ отслеживает ситуацию с задержанием двух российских анархистов за акцию с венком у здания МВД в Минске
Посольство России в Беларуси отслеживают ситуацию с задержанием двух граждан РФ за возложение траурного венка к скульптуре городового у здания МВД. "Сотрудники...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)