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Посольство РФ отслеживает ситуацию с задержанием двух российских анархистов за акцию с венком у здания МВД в Минске

03.12.2018 18:19 — Разное | Интерфакс  
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Посольство России в Беларуси отслеживают ситуацию с задержанием двух граждан РФ за  возложение траурного венка к скульптуре городового у здания МВД.

"Сотрудники посольства держат ситуацию на контроле и готовы в случае необходимости оказать необходимую помощь", – сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалев.

По его словам в настоящее время ни задержанные, ни родственники, ни адвокаты задержанных в посольство за помощью не обращались.

Как сообщалось, в воскресенье днем группа молодых людей во главе с белорусским анархистом Вячеславом Косинеровым возложила к скульптуре городового напротив здания МВД похоронный венок с надписью "Имиджу МВД".

За эту акцию были задержаны четверо белорусских и двое российских анархистов.

В ноябре широкий резонанс получил случай с задержанием подростка, который дал пощёчину скульптуре городового. Милиция задержала юношу и заставила на камеру извиниться перед "городовым" и МВД. После этого у скульптуры прошла серия флешмобов, в том числе скульптуру целовали и грели ее шарфом.

После инцидента с видео-извинением пост пресс-секретаря МВД покинул Георгий Евчар, который, однако, заявил в Facebook, что его уход не связан со скандалом, а свою должность он оставил "в связи с выслугой лет".

 
 
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Посольство России в Беларуси отслеживают ситуацию с задержанием двух граждан РФ за  возложение траурного венка к скульптуре городового у здания МВД. "Сотрудники...
 
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