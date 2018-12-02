Анархистов, задержанных за акцию у скульптуры городовому в Минске, оштрафовали

Белорусских анархистов, задержанных в воскресенье в Минске за возложение траурного венка к скульптуре городового у здания МВД, оштрафовали на Br735 (около $360).

По информации незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" в понедельник прошел суд над двумя из шести задержанных: Вячеславом Косинеровым и Сергеем Спарышем. Суд Московского района присудил активистам штрафы по Br735 за мелкое хулиганство.

В воскресенье днем группа молодых людей во главе с анархистом В.Косинеровым возложила к скульптуре городового напротив здания МВД похоронный венок с надписью "Имиджу МВД".

За эту акцию были задержаны четверо белорусских и двое российских анархистов.

Как сообщалось, в ноябре широкий резонанс получил случай с задержанием подростка, который дал пощёчину скульптуре городового. Милиция задержала юношу и заставила на камеру извиниться перед "городовым" и МВД. После этого у скульптуры прошла серия флешмобов, в том числе скульптуру целовали и грели ее шарфом.

После инцидента с видео-извинением пост пресс-секретаря МВД покинул Георгий Евчар, который, однако, заявил в Facebook, что его уход не связан со скандалом, а свою должность он оставил "в связи с выслугой лет".