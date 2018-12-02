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Погода на неделе: До +6°С ожидается в Беларуси на этой неделе

03.12.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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В Беларуси на текущей неделе температура воздуха достигнет 6 градусов тепла.

Во вторник, 4 декабря, временами ожидаются дожди, по восточным, а ночью и по центральным районам страны - с мокрым снегом. Слабый туман, местами по востоку гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от 5 градусов мороза на востоке до 4 градусов тепла на западе страны. Днем будет от нуля до плюс 6 градусов.

В среду, 5 декабря, ночью на большей части территории страны, днем местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом. В отдельных районах ожидается гололед, на дорогах гололедица. Ночью местами сгустится туман. Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 градусов до 3 выше нуля.

В четверг, 6 декабря, местами по стране пройдет кратковременный снег, на отдельных участках дорог будет гололедица. Температура воздуха ночью понизится до 1-7 градусов мороза. Днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов.

В пятницу, 7 декабря, ночью местами ожидается кратковременный снег. Днем фронтальный раздел обусловит на большей части территории снег, мокрый снег, по юго-западу страны - с дождем. В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов мороза, по востоку страны при прояснениях воздух охладится до 10-12 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха составит от минус 4 градусов по северо-востоку до 4 градусов тепла по юго-западу страны.


Источник: БелТА

 
 
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В Беларуси на текущей неделе температура воздуха достигнет 6 градусов тепла.
 
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