ОффТОП: Разрушительный торнадо пронесся по Иллинойсу (ВИДЕО)

В эпицентре стихии оказался американский город Тейлорвилл с населением 11 тысяч человек, где торнадо повредил десятки домов.

Торнадо обрушился на американский штат Иллинойс накануне: самый сильный удар пришелся на город Тейлорвилл, находящийся в центральной части штата. Сильный ветер здесь срывал крыши с домов, вырывал деревья, рвал линии электропередачи. В результате были повреждены не менее 100 домов.

Местные СМИ сообщают, что пострадали 25 человек. А в соседнем штате с Иллинойсом – Миссури – один человек погиб.

Власти оценивают нанесенный ущерб, а сотрудники городских экстренных служб пытаются ликвидировать последствия торнадо.