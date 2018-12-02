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С 2020 года введут новые условия оплаты труда бюджетников. Сколько они получают сейчас
С 2020 года начнут
Правительство прогнозирует, что средняя зарплата бюджетников к концу этого года будет
Тем временем, в бюджетной сфере зарплата по итогам октября
Мы посмотрели, что с августа зарплаты врачей
Напомним, что с 1 сентября врачи и медсестры получили доплату в размере 20% и 13% соответственно, провизоры, фармацевты, физики, химики, биологи — в размере от 40% до 100%. При этом средняя зарплата в здравоохранении за октябрь в целом по стране составила 783 рубля.
Также с 1 сентября в Беларуси повысили зарплаты педагогическим работникам (включая профессорско-преподавательский состав) и помощникам воспитателей. Их тарифные ставки и оклады увеличились на 20%. Средняя зарплата в образовании за октябрь в целом по стране составила 695 рублей.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какую зарплату сейчас получают в бюджетных организациях.
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