С 2020 года введут новые условия оплаты труда бюджетников. Сколько они получают сейчас

С 2020 года начнут действовать новые условия оплаты труда бюджетников. Проект указа сегодня представили президенту. В правительстве считают, что действующая система архаична, так как зарплата состоит не только из оклада, но и большого числа доплат и поощрений. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько сейчас получают в бюджетных организациях.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Правительство прогнозирует, что средняя зарплата бюджетников к концу этого года будет равняться 800 рублям. Именно на такие выплаты могут рассчитывать работники здравоохранения, педагоги и воспитатели.

Тем временем, в бюджетной сфере зарплата по итогам октября увеличилась и составила 769 белорусских рублей. Это на 23,5 рубля больше, чем в сентябре, и соответствует 77% средней зарплаты по стране. Разбивка по регионам при этом выглядит следующим образом.

Мы посмотрели, что с августа зарплаты врачей увеличились на 128 рублей, среднего медперсонала — на 52 рубля, учителей — на 128 рублей, профессорско-преподавательского состава — на 261 рубль.

Напомним, что с 1 сентября врачи и медсестры получили доплату в размере 20% и 13% соответственно, провизоры, фармацевты, физики, химики, биологи — в размере от 40% до 100%. При этом средняя зарплата в здравоохранении за октябрь в целом по стране составила 783 рубля.

Также с 1 сентября в Беларуси повысили зарплаты педагогическим работникам (включая профессорско-преподавательский состав) и помощникам воспитателей. Их тарифные ставки и оклады увеличились на 20%. Средняя зарплата в образовании за октябрь в целом по стране составила 695 рублей.

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