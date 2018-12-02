«50-60% оклад, остальное - стимулирующие надбавки». Бюджетникам будут начислять зарплату по-новому

Сегодня Александру Лукашенко представили проект указа об условиях оплаты труда работников бюджетной сферы. Предполагается, что документ вступит в силу с 2020 года. Об этом рассказал Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси, сообщает СТВ.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Документ направлен на упрощение системы оплаты труда работников бюджетных организаций.

— Иногда даже не столько самому работнику, сколько бухгалтеру, профессионалу в этом деле, очень сложно понять всю систему формирования заработной платы. Этот нормативно-правовой акт направлен на нормальную, понятную систему оплаты труда, чтобы стабильная часть оклада была на уровне 50−60%, остальное — стимулирующие надбавки, — сказал Александр Турчин. — Мы значительно снижаем единую тарифную сетку. Безусловно, самое главное — это ни в коей мере не должно ухудшить заработную плату работникам. Мы предполагаем, что это хоть немного, но повысит ее. Но однозначное требование президента — никакого ухудшения.

Президент проект указа одобрил, но чтобы в нем в итоге не оказалось никаких неточностей и технических ошибок, поручил еще раз все внимательно проверить.

Кроме того, сегодня на совещании с руководством Совета министров президент отметил , что правительство предлагает довольно серьезные новшества.

— Повсеместно унифицировать, упорядочить, упростить. Любые изменения, которые принесут пользу, всегда будут поддержаны. Но надо помнить, что таких (работников бюджетной сферы. — Прим. TUT.BY) у нас 850 тысяч белорусских граждан. И никто, кроме государства, о них не позаботится и не защитит, — сказал Александр Лукашенко.

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