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Состоялся IV благотворительный фестиваль «Солнце в каждом!»

03.12.2018 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Ленинском районе г. Бреста проживает более трехсот детей с ограниченными возможностями. Сегодня государством и общественностью создаются благоприятные условия для интеграции и социализации в обществе таких деток. По итогам республиканского конкурса среди учреждений спецобразования в 2018 году Брестская вспомогательная школа была признана лучшей в Республике.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61208.php

Состоялся IV благотворительный фестиваль «Солнце в каждом!»

Фестивалю «Солнце в каждом» - 4 года. С каждым годом популярность его растёт, он собирает все больше единомышленников, детей, родителей, педагогов. Второй год в нем принимают участие польские друзья из школы «Общий мир» (Бяла Подляска), а это значит, что рамки районного фестиваля расширяются.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61208.php

Состоялся IV благотворительный фестиваль «Солнце в каждом!»

За отличие в учебе, успехи в спорте и творчестве были награждены более 60 ребят. Выпускники будущего года получили в подарок нарядные платья и рубашки. Символом фестиваля «Белые крылья добра и надежды» были отмечены мамы, которые воспитывают детей инвалидов и принимают активное участие в общественной жизни района. На территории музыкального колледжа одновременно разместились несколько игровых зон и творческих площадок. Дети и родители участвовали в спортивных состязаниях, играли в шахматы, своими руками мастерили игрушки, участвовали в беспроигрышной лотерее. Каждый желающий смог приобрести сувенир в помощь и на память об этом дне.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61208.php

Состоялся IV благотворительный фестиваль «Солнце в каждом!»

В фестивале приняли участие председатель Брестского городского Совета депутатов Николай Красовский и глава администрации Ленинского района г. Бреста Геннадий Борисюк.

К Международному Дню инвалидов предприятия и организации района оказали помощь семьям, чьи дети по состоянию здоровья не смогли присутствовать на фестивале.

Число неравнодушных людей, желающих быть со организаторами, становится все больше. Администрация Ленинского района г. Бреста благодарит Брестский музыкальный колледж за поддержку и организацию фестиваля, а также партнеров и спонсоров: кампанию ПП «Полесье», Брестский местный благотворительный фонд «Новое поколение», Брестское областное отделение Белорусского детского фонда, фирмы «Бурси» и «Лазер Групп», школу «Май Бэби» и тех, благодаря кому уже четвертый год подряд, в зале музыкального колледжа происходит чудо, где никто не испытывает дискомфорта, где царит дружба, взаимопомощь и любовь.

Фестиваль еще раз напомнил людям, что в нашем обществе формируется толерантное отношение к детям с ограниченными возможностями. «Солнце в каждом» - это о тех детях, у которых в душе всегда светит маленькое солнышко, от улыбок которых всем становится тепло. 

 
Теги: Брест
 
 
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В Ленинском районе г. Бреста проживает более трехсот детей с ограниченными возможностями. Сегодня государством и общественностью создаются благоприятные условия...
 
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