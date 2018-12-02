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"Не обязанность, а возможность" - самозанятые в Беларуси скоро смогут вносить страховые взносы в ФСЗН

03.12.2018 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Самозанятым гражданам в Беларуси будет предоставлена возможность вносить страховые взносы в фонд социальной защиты населения. Соответствующий проект указа "О государственном социальном страховании" будет в скором времени представлен на рассмотрение Президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Александр Турчин по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61204.php

"Не обязанность, а возможность" - самозанятые в Беларуси скоро смогут вносить страховые взносы в ФСЗН

Александр Турчин пояснил, что в Беларуси с каждым годом растет количество самозанятых граждан. Особенно заметным этот процесс стал после принятия в 2017 году декрета №7 о развитии предпринимательства.

"У этих людей не было возможности вносить платежи в фонд социальной защиты населения. Мы все прекрасно понимаем, что если ты сегодня не платишь, то можешь рассчитывать только на социальную пенсию. Этим проектом нормативно-правового акта главы государства мы даем возможность самозанятым делать отчисления в фонд социальной защиты населения", - рассказал первый вице-премьер.

Он обратил внимание, что с 2025 года минимальный стаж работы с уплатой страховых взносов для назначения пенсии по возрасту должен будет составлять 20 лет. В этой связи принятие документа станет серьезным подспорьем для самозанятых в экономике.

Еще одна важная новелла проекта указа касается работы индивидуальных предпринимателей. Им разрешат не вносить страховые взносы в ФСЗН в период, когда они не занимаются предпринимательской деятельностью.

Собеседник подчеркнул, что нормы, которые предлагаются проектом указа, - это прежде всего возможность. "Мы все взрослые люди, и каждый должен думать о том, как будет встречать свою старость. Если ты не платишь, государство тебе гарантирует социальную пенсию. Если хочешь получать трудовую пенсию, то должен со своих доходов делать платежи", - резюмировал Александр Турчин

 
 
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Самозанятым гражданам в Беларуси будет предоставлена возможность вносить страховые взносы в фонд социальной защиты населения. Соответствующий проект указа "О...
 
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