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"Не обязанность, а возможность" - самозанятые в Беларуси скоро смогут вносить страховые взносы в ФСЗН
03.12.2018 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Самозанятым гражданам в Беларуси будет предоставлена возможность вносить страховые взносы в фонд социальной защиты населения. Соответствующий проект указа "О государственном социальном страховании" будет в скором времени представлен на рассмотрение Президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Александр Турчин по итогам
Александр Турчин пояснил, что в Беларуси с каждым годом растет количество самозанятых граждан. Особенно заметным этот процесс стал после принятия в 2017 году декрета №7 о развитии предпринимательства.
"У этих людей не было возможности вносить платежи в фонд социальной защиты населения. Мы все прекрасно понимаем, что если ты сегодня не платишь, то можешь рассчитывать только на социальную пенсию. Этим проектом нормативно-правового акта главы государства мы даем возможность самозанятым делать отчисления в фонд социальной защиты населения", - рассказал первый вице-премьер.
Он обратил внимание, что с 2025 года минимальный стаж работы с уплатой страховых взносов для назначения пенсии по возрасту должен будет составлять 20 лет. В этой связи принятие документа станет серьезным подспорьем для самозанятых в экономике.
Еще одна важная новелла проекта указа касается работы индивидуальных предпринимателей. Им разрешат не вносить страховые взносы в ФСЗН в период, когда они не занимаются предпринимательской деятельностью.
Собеседник подчеркнул, что нормы, которые предлагаются проектом указа, - это прежде всего возможность. "Мы все взрослые люди, и каждый должен думать о том, как будет встречать свою старость. Если ты не платишь, государство тебе гарантирует социальную пенсию. Если хочешь получать трудовую пенсию, то должен со своих доходов делать платежи", - резюмировал Александр Турчин
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"Не обязанность, а возможность" - самозанятые в Беларуси скоро смогут вносить страховые взносы в ФСЗН
Самозанятым гражданам в Беларуси будет предоставлена возможность вносить страховые взносы в фонд социальной защиты населения. Соответствующий проект указа "О...
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