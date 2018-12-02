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Водитель эвакуатора погиб в ДТП с двумя фурами на трассе М1

03.12.2018 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Столбцовским РОСК возбуждено уголовное дело о ДТП, в результате которого погиб водитель эвакуатора, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61203.php

Водитель эвакуатора погиб в ДТП с двумя фурами на трассе М1

Авария случилась ночью 30 ноября. "Около 03.40 минчанин на грузовом автомобиле "Скания" ехал по трассе М1. По предварительным данным, он отвлекся от управления из-за утомленности. На 279-м км водитель допустил столкновение со стоявшими на обочине грузовым авто "ДАФ" и эвакуатором "Ивеко". В это время водитель эвакуатора, 39-летний житель Гродненской области, находился возле машины и устранял технические неполадки. В результате ДТП от полученных травм он скончался на месте", - рассказала Татьяна Белоног. В момент аварии у эвакуатора были включены габаритные огни и аварийная сигнализация.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61203.php

Водитель эвакуатора погиб в ДТП с двумя фурами на трассе М1

Правоохранителями зафиксированы показания участников ДТП, изъяты вещественные доказательства. "По результатам неотложных следственных действий в отношении водителя "Скания" возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - проинформировала Татьяна Белоног.

Граждан, которые располагают сведениями об аварии, просят обратиться в Столбцовский РОСК по адресу: г.Столбцы, ул. Гайдука, 21, или по телефону 8 (01717) 718-64.

 
 
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Столбцовским РОСК возбуждено уголовное дело о ДТП, в результате которого погиб водитель эвакуатора, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской...
 
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