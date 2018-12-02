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Лисенок Лесик станет талисманом II Европейских игр в Минске

03.12.2018 — Разное | Газета Авангард  
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29 ноября в Минске представили талисман II Европейских игр.

Лисенок Лесик станет талисманом II Европейских игр в Минске

Символом главного спортивного события в Беларуси 2019 года станет лисенок Лесик. Участие в презентации приняли звездные послы II Европейских игр доктор Рашед Мустафа Сарвар, олимпийский чемпион по гребле на каноэ Александр Богданович, представители зарубежных дипломатических миссий, министерств и ведомств, именитые спортсмены, представители шоу-бизнеса и партнеры игр, воспитанники детских SOS-деревень и кандидаты в волонтеры. На снимке: Лесик угостил всех тортом в честья дня рождения.
Читать полностью: https://www.belta.by/photonews/view/lisenok-lesik-stanet-talismanom-ii-evropejskih-igr-v-minske-14513/
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БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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29 ноября в Минске представили талисман II Европейских игр. Символом главного спортивного события в Беларуси 2019 года станет лисенок Лесик. Участие в...
 
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