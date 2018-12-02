Лисенок Лесик станет талисманом II Европейских игр в Минске

29 ноября в Минске представили талисман II Европейских игр.





Символом главного спортивного события в Беларуси 2019 года станет лисенок Лесик. Участие в презентации приняли звездные послы II Европейских игр доктор Рашед Мустафа Сарвар, олимпийский чемпион по гребле на каноэ Александр Богданович, представители зарубежных дипломатических миссий, министерств и ведомств, именитые спортсмены, представители шоу-бизнеса и партнеры игр, воспитанники детских SOS-деревень и кандидаты в волонтеры. На снимке: Лесик угостил всех тортом в честья дня рождения.

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