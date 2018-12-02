Оплачиваемая работа есть у трети трудоспособных людей с инвалидностью

В Беларуси оплачиваемую работу имеют треть людей с инвалидностью в трудоспособном возрасте, пишет БелаПАН. Об этом сообщила на пресс-конференции в Минске заместитель председателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич по результатам выборочного обследования домашних хозяйств о положении лиц с инвалидностью.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Она отметила, что среди женщин этот показатель выше, чем среди мужчин: 36 и 27% соответственно. Среди инвалидов III группы работает каждый второй, II группы — 13%. «Тем не менее 13% неработающих людей с инвалидностью хотели бы работать, а треть из них находится в активном поиске посильной работы», — подчеркнула представитель Белстата.

Вероятность быть востребованным на рынке труда выше, чем выше уровень образования человека с инвалидностью, обратила внимание Кухаревич. Так, среди инвалидов II и III групп работу имеют 53% лиц с высшим образованием, треть лиц с профессионально-техническим образованием и лишь 18% — с общим базовым.

Основными источниками доходов домашних хозяйств с людьми с инвалидностью 95% опрошенных назвали пенсию, 42% — работу по найму. «В 45% домохозяйств с детьми-инвалидами работает только один родитель, чаще всего отец, — указала Кухаревич. — Почти в каждом пятом домохозяйстве с детьми-инвалидами нет работающего взрослого, поскольку там есть единственный родитель».

Заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак сообщил, что из 202 тыс. людей с инвалидностью трудоспособного возраста профессиональные и трудовые рекомендации имеют 112,5 тысячи. «Из них 60% работают, — отметил он. — Другие не могут заниматься трудовой деятельностью по состоянию здоровья. Например, из 1.900 человек с I группой инвалидности работают свыше 87% людей, со II — около 71%».

В обследовании по комплексной оценке положения лиц с инвалидностью в Беларуси, которое проводилось с апреля по июль 2018 года, приняли участие 28 тыс. человек из 12,6 тыс. домашних хозяйств, включая 6,9 тыс. человек с инвалидностью. Исследование провел Белстат при финансовой, технической и экспертной поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

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