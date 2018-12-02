С Байконура успешно стартовала очередная миссия к МКС — россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн на корабле «Союз» вышли на орбиту Земли. Это первый пилотируемый запуск «Союза» после 11 октября. Тогда на 118-й секунде полета из-за неисправных датчиков ракета развалилась, однако космонавты не пострадали.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С Байконура успешно стартовал "Союз" с людьми на борту. Первый после аварии Россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн на корабле «Союз» вышли на орбиту Земли.