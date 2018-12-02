﻿ С Байконура успешно стартовал "Союз" с людьми на борту. Первый после аварии. 21.by
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С Байконура успешно стартовал "Союз" с людьми на борту. Первый после аварии

03.12.2018 18:57 — Разное | Tut.by  
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С Байконура успешно стартовала очередная миссия к МКС — россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн на корабле «Союз» вышли на орбиту Земли. Это первый пилотируемый запуск «Союза» после 11 октября. Тогда на 118-й секунде полета из-за неисправных датчиков ракета развалилась, однако космонавты не пострадали.

 
 
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Россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн на корабле «Союз» вышли на орбиту Земли.
 
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