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Граждан, заплативших подоходный налог, зачислили в тунеядцы

03.12.2018 18:38 — Разное | Партизан  
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Граждан Беларуси, которые платят ежегодный подоходный налог, включили в базу не занятых в экономике, сообщает Радио "Свобода". В прежнем декрете те, кто платил подоходный налог, в это число не попадали.



Эту информацию журналистам подтвердила пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Ольга Штин. Она не объяснила, почему граждане, заплатившие налог, попали в базу "тунеядцев" и сколько их всего.

В прежнем декрете №3 от "тунеядского" сбора освобождались те, кто заплатил:

подоходный налог с физических лиц;

единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц;

налог по упрощенной системе налогообложения в размере не менее 20 базовых величин;

сбор за ремесленную деятельность;

сбор за услуги в сфере агротуризма.


Теперь, согласно постановлению Совмина, занятыми в экономике считаются:

индивидуальные предприниматели и физические лица, которые платят единый налог;

ремесленники, которые платят сбор за ремесленную деятельность;

граждане, которые сдают в наем жилые и нежилые помещения, машиноместа (при условии уплаты подоходного налога с физических лиц от такого дохода).

По словам министра труда и социальной защиты Ирины Костевич, в базу "тунеядцев" внесены 500 тысяч жителей Беларуси.

 
 
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Граждан Беларуси, которые платят ежегодный подоходный налог, включили в базу не занятых в экономике, сообщает Радио "Свобода". В прежнем декрете те, кто платил...
 
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