|
Граждан, заплативших подоходный налог, зачислили в тунеядцы
Граждан Беларуси, которые платят ежегодный подоходный налог, включили в базу не занятых в экономике, сообщает
Эту информацию журналистам подтвердила пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Ольга Штин. Она не объяснила, почему граждане, заплатившие налог, попали в базу "тунеядцев" и сколько их всего.
В прежнем декрете №3 от "тунеядского" сбора освобождались те, кто заплатил:
подоходный налог с физических лиц;
единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц;
налог по упрощенной системе налогообложения в размере не менее 20 базовых величин;
сбор за ремесленную деятельность;
сбор за услуги в сфере агротуризма.
Теперь, согласно постановлению Совмина, занятыми в экономике считаются:
индивидуальные предприниматели и физические лица, которые платят единый налог;
ремесленники, которые платят сбор за ремесленную деятельность;
граждане, которые сдают в наем жилые и нежилые помещения, машиноместа (при условии уплаты подоходного налога с физических лиц от такого дохода).
По словам министра труда и социальной защиты Ирины Костевич, в базу "тунеядцев" внесены 500 тысяч жителей Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Граждан Беларуси, которые платят ежегодный подоходный налог, включили в базу не занятых в экономике, сообщает Радио "Свобода". В прежнем декрете те, кто платил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)