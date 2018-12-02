Граждан, заплативших подоходный налог, зачислили в тунеядцы









Эту информацию журналистам подтвердила пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Ольга Штин. Она не объяснила, почему граждане, заплатившие налог, попали в базу "тунеядцев" и сколько их всего.





В прежнем декрете №3 от "тунеядского" сбора освобождались те, кто заплатил:





подоходный налог с физических лиц;





единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц;





налог по упрощенной системе налогообложения в размере не менее 20 базовых величин;





сбор за ремесленную деятельность;





сбор за услуги в сфере агротуризма.









Теперь, согласно постановлению Совмина, занятыми в экономике считаются:





индивидуальные предприниматели и физические лица, которые платят единый налог;





ремесленники, которые платят сбор за ремесленную деятельность;





граждане, которые сдают в наем жилые и нежилые помещения, машиноместа (при условии уплаты подоходного налога с физических лиц от такого дохода).





По словам министра труда и социальной защиты Ирины Костевич, в базу "тунеядцев" внесены 500 тысяч жителей Беларуси.