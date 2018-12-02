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Венок для "Городового": анархистов осудили за акцию у минской статуи
Косинерова и Спариша оштрафовали на 735 рублей (30 базовых величин) каждого.
"К сожалению, это был просто очередной перфоманс с этой скульптурной композицией. Именно на этом месте МВД похоронило свой имидж в связи с событиями, происходившими в последнее время", — сказал во время суда Вячеслав Косинеров, передает
Косинеров отметил, что не прикасался к статуе, которую считает "исторической тупостью", а просто поставил похоронный венок. Именно из-за этого он не считает себя виновным.
"Никого я обидеть или унизить не хотел, это просто моё мнение", — заявил он.
Однако Московский суд Минска так не посчитал и оштрафовал анархистов на 735 рублей (30 базовых величин) каждого.
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Косинерова и Спариша оштрафовали на 735 рублей (30 базовых величин) каждого.
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