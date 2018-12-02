







"Еврорадио" . "К сожалению, это был просто очередной перфоманс с этой скульптурной композицией. Именно на этом месте МВД похоронило свой имидж в связи с событиями, происходившими в последнее время", — сказал во время суда Вячеслав Косинеров, передает





Косинеров отметил, что не прикасался к статуе, которую считает "исторической тупостью", а просто поставил похоронный венок. Именно из-за этого он не считает себя виновным.





"Никого я обидеть или унизить не хотел, это просто моё мнение", — заявил он.









Однако Московский суд Минска так не посчитал и оштрафовал анархистов на 735 рублей (30 базовых величин) каждого.