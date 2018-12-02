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Венок для "Городового": анархистов осудили за акцию у минской статуи

03.12.2018 18:19 — Разное | Партизан  
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Косинерова и Спариша оштрафовали на 735 рублей (30 базовых величин) каждого.



"К сожалению, это был просто очередной перфоманс с этой скульптурной композицией. Именно на этом месте МВД похоронило свой имидж в связи с событиями, происходившими в последнее время", — сказал во время суда Вячеслав Косинеров, передает "Еврорадио".

Косинеров отметил, что не прикасался к статуе, которую считает "исторической тупостью", а просто поставил похоронный венок. Именно из-за этого он не считает себя виновным.

"Никого я обидеть или унизить не хотел, это просто моё мнение", — заявил он.


Однако Московский суд Минска так не посчитал и оштрафовал анархистов на 735 рублей (30 базовых величин) каждого.

2 декабря группа активистов возложила к скандально известной статуе венок с надписью "Имиджу МВД". Участников перформанса задержали. Это Сергей Спариш, Вячеслав Косинеров с женой Мариной, Сергей Невдах, а также граждане России Наталья Четверина и Игорь Мартынов.

 
Теги: Минск
 
 
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Косинерова и Спариша оштрафовали на 735 рублей (30 базовых величин) каждого.
 
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