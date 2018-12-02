Президент Нигерии в Польше уверял, что он настоящий, а не двойник





Фото: twitter.com/MBuhari





"Еврорадио" . Пока он в прошлом году пять месяцев лечился в Великобритании, на родине его оппоненты распространили в социальных сетях слухи о смерти. Якобы их президента заменил "двойник из Судана". И некоторые люди поверили, передает





"Это настоящий я, уверяю вас!" — сказал на встрече с земляками в Польше президент Нигерии. А тех, кто распространяет слухи, он назвал невеждами.