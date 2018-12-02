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Президент Нигерии в Польше уверял, что он настоящий, а не двойник
Президент Нигерии, 75-летний Мохаммаду Бухари, во время визита в Польшу уверял, что он настоящий, а не двойник.
Фото: twitter.com/MBuhari
Пока он в прошлом году пять месяцев лечился в Великобритании, на родине его оппоненты распространили в социальных сетях слухи о смерти. Якобы их президента заменил "двойник из Судана". И некоторые люди поверили, передает
"Это настоящий я, уверяю вас!" — сказал на встрече с земляками в Польше президент Нигерии. А тех, кто распространяет слухи, он назвал невеждами.
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Президент Нигерии, 75-летний Мохаммаду Бухари, во время визита в Польшу уверял, что он настоящий, а не двойник.
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