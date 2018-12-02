Болельщики спровоцировали Марадону на драку

попытался ударить одного из них рукой . Болельщики соперника спровоцировали 58-летнего аргентинца оскорбительными выкриками. Когда Марадона проходил мимо фанатов, то





видео , на котором Марадона оскорбляет какого-то человека. Кроме того, в сети также появилось еще одно, на котором Марадона оскорбляет какого-то человека.

Отметим, что в домашнем матче «Дорадос» выиграли со счетом 1:0. Но по сумме двух матчей место в высшем дивизионе досталось «Атлетико Сан-Луису».