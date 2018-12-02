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Болельщики спровоцировали Марадону на драку
Главный тренер мексиканского клуба «Дорадос» Диего Марадона попытался ударить одного из болельщиков после матча его команды с «Атлетико Сан-Луисом» (2:4) в плей-офф за выход в высший дивизион.
Болельщики соперника спровоцировали 58-летнего аргентинца оскорбительными выкриками. Когда Марадона проходил мимо фанатов, то
Кроме того, в сети также появилось еще одно
Отметим, что в домашнем матче «Дорадос» выиграли со счетом 1:0. Но по сумме двух матчей место в высшем дивизионе досталось «Атлетико Сан-Луису».
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Главный тренер мексиканского клуба «Дорадос» Диего Марадона попытался ударить одного из болельщиков после матча его команды с «Атлетико Сан-Луисом» (2:4) в плей-офф...
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