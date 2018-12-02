Лукашенко потребовал большей эффективности от госпредприятий

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал сделать работу государственных предприятий более эффективной. А не тратить миллиарды на поддержку убыточных заводов и фабрик, передает телеканал «МИР 24».

«Самая важная задача – это согласованность и последовательность действий. Прежде всего, внутри правительства. Если на словах ратовать за создание комфортной бизнес-среды и декларировать повышение инвестиций в человеческий капитал, но намерено прощать миллиарды рублей бесхозяйственности, то целей в этой пятилетке мы, наверное, не добьемся. Деньги нужно считать», – рассказал белорусский лидер.

Также на совещании у президента обсудили повышение оплаты труда бюджетникам и вопросы социального страхования.