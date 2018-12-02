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Лукашенко потребовал большей эффективности от госпредприятий
03.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал сделать работу государственных предприятий более эффективной. А не тратить миллиарды на поддержку убыточных заводов и фабрик, передает телеканал «МИР 24».
«Самая важная задача – это согласованность и последовательность действий. Прежде всего, внутри правительства. Если на словах ратовать за создание комфортной бизнес-среды и декларировать повышение инвестиций в человеческий капитал, но намерено прощать миллиарды рублей бесхозяйственности, то целей в этой пятилетке мы, наверное, не добьемся. Деньги нужно считать», – рассказал белорусский лидер.
Также на совещании у президента обсудили повышение оплаты труда бюджетникам и вопросы социального страхования.
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Белорусский лидер подчеркнул, что ратовать за создание комфортной бизнес-среды и в то же время прощать миллиарды рублей убытков нельзя.
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