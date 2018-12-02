Активистов оштрафовали за похоронный венок к скульптуре городового

Активист Вячка Касинер (Вячеслав Косинеров) и Сергей Спорыш 2 декабря принесли к скульптуре городового похоронный венок с надписью «Імiджу МУС». Их задержали и доставили в Московское РУВД. Ночь они провели в ЦИП на Окрестина, пишет TUT.by со ссылкой на Дмитрия Полиенко. А сегодня, 3 декабря, суд их оштрафовал.

Суд Московского района, куда привезли активистов, признал их виновными в мелком хулиганстве (статья 17.1 КоАП). Вячеслав Косинеров и Сергей Спарыш получили штрафы − 735 рублей каждый. Остальных активистов, по словам Спарыша, утром 3 декабря привезли в РУВД Московского района с Окрестина, но в суд отправили только их двоих: «Возможно, в милиции внимательно посмотрели видео и увидели, что в акции участвовали лишь мы двое, остальные были наблюдателями. Возможно поэтому остальных отпустили».

Для Косинерова это не первый инцидент с «Минским городовым». В марте этого активист накинул на скульптуру петлю − за это его задержали, признали виновным в хулиганстве и оштрафовали на 105 рублей. А ещё продержали больше месяца под стражей.

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Фото: facebook.com/siarhei.sparysz