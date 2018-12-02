Дети из детского дома написали письма Деду Морозу. Давайте соберем им подарки!

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Уже несколько лет подряд добрые люди с большими сердцами помогают собрать новогодние подарки воспитанникам Чеховщинской вспомогательной школы-интерната. Дети, с которыми жизнь обошлась жестоко, несмотря ни на что верят в новогоднее чудо, и их мечты действительно сбываются – это ли не волшебство?

В этом году мы получили 24 письма, которые дети из Чеховщины адресовали Деду Морозу. Пожалуйста, не оставайтесь к ним равнодушными. Помогите нам собрать новогодние подарки.

Вы можете собрать полный подарок для одного или нескольких детей, а можете взять на себя часть подарка – например, если ребенок просит одежду и игрушку, можно подарить только одежду или только игрушку.

Все дети из Чеховщинской вспомогательной школы-интерната – с особенностями развития. Большинство из них – дети алкоголиков, ненужные своим родителям и отданные на воспитание государству.



Жанне Кулаковой + 375 29 370 17 65, почта kulakova.zhanna@gmail.com По всем вопросам обращаться к координатору акции –Жанне Кулаковой + 375 29 370 17 65, почта

Мы поедем в детский дом 18 декабря.

Подарки необходимо передать координатору акции до 15 декабря.

Многие спрашивают, нужна ли детям б/у одежда в хорошем состоянии, и как еще можно помочь. Да, одежда нужна. Дело в том, что государство не обеспечивает этих детей одеждой, гигиеническими принадлежностями, канцелярией… То есть не обеспечивает практически ничем. Предполагается, что все это должны покупать родители, но большинство родителей себя этим не утруждает. В результате эти вещи предоставляются в основном спонсорами и благотворительными фондами, и в них всегда есть необходимость. Мы с удовольствием передадим их детям. Вручим адресно, лично в руки каждому.

Что нужно еще? Конечно, аниматоры! Подарки обязательно нужно вручить в праздничной атмосфере. Если вы умеете развлекать детей, готовы потратить несколько часов своего времени на очень хорошее дело или имеете возможность пригласить к детям профессионалов – сообщите об этом координатору акции.

Отчеты о наших прошлых поездках в Чеховщину:

Как это было в 2013 году http://infobank.by/infolineview/itemid/4155/

В 2014 году https://myfin.by/stati/view/4318-kak-my-vruchali-novogodnie-podarki-vospitannikam-shkolyinternata--fotootchet

В 2015 году http://viberi.by/news/2015/12/24/Kak_mi_darili_novogodnie_podarki_detyam_iz_Chehovchini

В 2016 году https://myfin.by/stati/view/7641-fotootchet-kak-my-vruchali-novogodnie-podarki-detyam-iz-chehovshhiny

В 2017 году https://myfin.by/stati/view/10036-kak-my-darili-novogodnie-podarki-detyam-iz-chehovshhiny--fotootchet

А вот и сами письма:

1. Анна Сташевская. Хочет в подарок пижаму и куклу-русалку





2. Даша Матус. Хочет в подарок спортивный костюм, куклу с коляской, белые наушники





3. Даша Абрамович. Хочет в подарок джемпер и джинсы





4. Маша Абрамович. Хочет в подарок джемпер и джинсы





5. Андрей Мазаник. Хочет в подарок кроссовки, туалетную воду, наушники, игру "Сталкер"





6. Снежана Козлова. Хочет в подарок рюкзак, кроссовки, светящиеся шнурки, розовые наушники, косметику





7. Костя Забело. Хочет в подарок кроссовки, наушники





8. Саша Варавко. Хочет в подарок кроссовки, портативную зарядку, беспроводные наушники





9. Артем Романович. Хочет в подарок электронные часы, кроссовки





10. Вероника Ткачук. Хочет в подарок сумочку через плечо, косметику





11. Дима Свирский. Хочет в подарок кроссовки, перчатки, наушники