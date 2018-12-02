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Дети из детского дома написали письма Деду Морозу. Давайте соберем им подарки!

03.12.2018 17:38 — Разное | Myfin  
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Дети из детского дома написали письма Деду Морозу. Давайте соберем им подарки!
фото: pixabay.com

Уже несколько лет подряд добрые люди с большими сердцами помогают собрать новогодние подарки воспитанникам Чеховщинской вспомогательной школы-интерната. Дети, с которыми жизнь обошлась жестоко, несмотря ни на что верят в новогоднее чудо, и их мечты действительно сбываются – это ли не волшебство?

В этом году мы получили 24 письма, которые дети из Чеховщины адресовали Деду Морозу. Пожалуйста, не оставайтесь к ним равнодушными. Помогите нам собрать новогодние подарки.

Вы можете собрать полный подарок для одного или нескольких детей, а можете взять на себя часть подарка – например, если ребенок просит одежду и игрушку, можно подарить только одежду или только игрушку.

Все дети из Чеховщинской вспомогательной школы-интерната – с особенностями развития. Большинство из них – дети алкоголиков, ненужные своим родителям и отданные на воспитание государству.

По всем вопросам обращаться к координатору акции –
Жанне Кулаковой + 375 29 370 17 65, почта kulakova.zhanna@gmail.com

Мы поедем в детский дом 18 декабря.

Подарки необходимо передать координатору акции до 15 декабря.

Многие спрашивают, нужна ли детям б/у одежда в хорошем состоянии, и как еще можно помочь. Да, одежда нужна. Дело в том, что государство не обеспечивает этих детей одеждой, гигиеническими принадлежностями, канцелярией… То есть не обеспечивает практически ничем. Предполагается, что все это должны покупать родители, но большинство родителей себя этим не утруждает. В результате эти вещи предоставляются в основном спонсорами и благотворительными фондами, и в них всегда есть необходимость. Мы с удовольствием передадим их детям. Вручим адресно, лично в руки каждому.

Что нужно еще? Конечно, аниматоры! Подарки обязательно нужно вручить в праздничной атмосфере. Если вы умеете развлекать детей, готовы потратить несколько часов своего времени на очень хорошее дело или имеете возможность пригласить к детям профессионалов – сообщите об этом координатору акции.

Отчеты о наших прошлых поездках в Чеховщину:

А вот и сами письма:

1. Анна Сташевская. Хочет в подарок пижаму и куклу-русалку

Дети из детского дома написали письма Деду Морозу. Давайте соберем им подарки!

 

2. Даша Матус. Хочет в подарок спортивный костюм, куклу с коляской, белые наушники

Дети из детского дома написали письма Деду Морозу. Давайте соберем им подарки!

 

3. Даша Абрамович. Хочет в подарок джемпер и джинсы

Дети из детского дома написали письма Деду Морозу. Давайте соберем им подарки!

 

4. Маша Абрамович. Хочет в подарок джемпер и джинсы

Дети из детского дома написали письма Деду Морозу. Давайте соберем им подарки!

 

5. Андрей Мазаник. Хочет в подарок кроссовки, туалетную воду, наушники, игру "Сталкер"

Дети из детского дома написали письма Деду Морозу. Давайте соберем им подарки!

 

6. Снежана Козлова. Хочет в подарок рюкзак, кроссовки, светящиеся шнурки, розовые наушники, косметику

Дети из детского дома написали письма Деду Морозу. Давайте соберем им подарки!

 

7. Костя Забело. Хочет в подарок кроссовки, наушники

Дети из детского дома написали письма Деду Морозу. Давайте соберем им подарки!

 

8. Саша Варавко. Хочет в подарок кроссовки, портативную зарядку, беспроводные наушники

Дети из детского дома написали письма Деду Морозу. Давайте соберем им подарки!

 

9. Артем Романович. Хочет в подарок электронные часы, кроссовки

Дети из детского дома написали письма Деду Морозу. Давайте соберем им подарки!

 

10. Вероника Ткачук. Хочет в подарок сумочку через плечо, косметику

Дети из детского дома написали письма Деду Морозу. Давайте соберем им подарки!

 

11. Дима Свирский. Хочет в подарок кроссовки, перчатки, наушники

 
 
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В этом году мы получили больше 24 письма, которые дети из Чеховщины адресовали Деду Морозу. Пожалуйста, не оставайтесь к ним равнодушными. Помогите нам собрать...
 
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