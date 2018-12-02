Чехия заявила об атаках хакеров из России на МИД и Минобороны

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говорится в отчете BIS по итогам 2017 года.​В документе говорится, что в 2016—2017 годах хакерам удалось взломать информационную систему Министерства иностранных дел Чехии, благодаря чему они получили доступ к ящикам электронной почты полутора сотен сотрудников ведомства и скопировали хранящуюся в них информацию. Специалисты BIS отмечают, что главной целью хакеров стали почтовые ящики высших чинов МИДа, злоумышленники проверяли их неоднократно и сумели получить немало информации, полезной для проведения новых атак на другие госучреждения.— говорится в отчете BIS.Эксперты BIS отмечают, что хакеры из APT28/Sofacy все чаще сосредотачивают усилия ​на краже персональных данных, в том числе личных паролей для входа в информационные и коммуникационные сети, которые в дальнейшем могут быть использованы для адресного фишинга.​Чешская спецслужба сообщает также, что ей удалось выявить несколько кибератак на чешские военные объекты, организаторам которых удалось взломать несколько учетных записей электронной почты, принадлежавших сотрудникам Минобороны и военнослужащим чешской армии.— говорится в отчете BIS.​В документе подчеркивается, что спецслужбе удалось выявить уязвимость системы безопасности еще одного чешского министерства, о чем был поставлен в известность его руководитель, а также Управление национальной безопасности Чехии (NBÚ).​В отчете BIS говорится также, что в 2017 году российские разведчики продолжали активно работать в Чехии под дипломатическим прикрытием. В BIS отмечают, что численность российских дипломатов в Чехии существенно превышает численность персонала чешской дипмиссии в Москве, при этом среди российских дипломатов много людей, связанных со спецслужбами. Такая ситуация, по мнению BIS, особенно увеличивает риски утечки от неосторожных чешских политиков и госслужащих к российским спецслужбам информации, предназначенной для служебного пользования.предупреждают авторы доклада BIS.