Зарегистрированы четыре новые гравитационные волны

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Таким образом, общее число зарегистрированных гравитационных волн достигло одиннадцати. Об этом физики сообщили на конференции по гравитационно-волновой физике и астрономии (Gravitational Wave Physics and Astronomy Workshop), препринт работы выложен на сайт arXiv.org. Кроме того, ученые опубликовали первый каталог гравитационных волн,Несмотря на то, что гравитационные волны были предложены Альбертом Эйнштейном в 1916 году, долгое время астрономы не могли их зарегистрировать из-за слабости сигнала. О первом достоверном экспериментальном обнаружении гравитационных волн группа LIGO объявила всего три года назад (ложные заявления поступали и раньше). Чтобы почувствовать слабые колебания геометрии пространства-времени, сопровождающие гравитационную волну, ученые использовали пару лазерных интерферометров, разделенных расстоянием около трех тысяч километров. Когда гравитационная волна проходит через такой интерферометр, длина его плеч изменяется, и интерференционная картина «плывет». Отслеживая корреляции между сдвигами интерференционных картин на обоих детекторах, ученые могут выделить сигнал из теплового шума, рассчитать параметры гравитационной волны и примерно определить направление на ее источник.На этот раз ученые сообщили о еще четырех гравитационных волнах, излученных при слиянии двойных систем черных дыр и зарегистрированных в ходе второго этапа наблюдений (O2). Эти события получили названия GW170729, GW170809, GW170818 и GW170823 (цифры обозначают дату регистрации). Две гравитационные волны оказались рекордными. Так, гравитационные волны события GW170729 были испущены при слиянии черных дыр с массами около 51 и 34 масс Солнца (общая масса 85 масс Солнца), имеющих красное смещение z ≈ 0,5. Другими словами, волны шли до Земли около 5 миллиардов лет. Это самая далекая и массивная двойная система, обнаруженная на данный момент. С другой стороны, событие GW170818, произошедшее на следующий день после знаменитой килоновой, не выделяется массой или расстоянием. Тем не менее на момент его регистрации детектор Virgo уже присоединился к LIGO, а потому ученые смогли ограничить область, в которой находится источник, 39 квадратными градусами. Не считая событие GW170817, дополненное данными обычных телескопов (наблюдающих электромагнитную компоненту), на данный момент это измерение самое точное.Сообщение ученых показывает, что гравитационная астрономия, зародившаяся всего три года назад, уже может использоваться для полноценных наблюдений за Вселенной. В частности, оно подкрепляет заявления теоретиков, предлагающих использовать гравитационные волны для измерения постоянной Хабла. В самом деле, расчеты показывают, что погрешность этой постоянной можно уменьшить до восьми процентов всего за 25 регистраций — скорее всего, такая статистика наберется уже в течение следующих нескольких лет.