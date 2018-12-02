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Погода на неделю: дождь, мокрый снег, туман, гололед и гололедица

03.12.2018 18:45 — Разное | UDF  
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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
На этой неделе погодные условия на территории Беларуси будут в основном определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается неустойчивая с осадками в виде мокрого снега и дождя погода, температурный фон приблизится к климатической норме, лишь в конце рабочей недели территория страны ненадолго окажется в области повышенного атмосферного давления, осадков будет меньше, и в ночные часы подморозит.

Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.

4 декабря, во вторник, временами осадки — дождь, в восточных, а ночью и в центральных районах — с мокрым снегом. Слабый туман. В восточной половине страны местами ожидается гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от −5°С на востоке до +4°С на западе страны, максимальная температура днем по стране 0…+6°С.

В среду, 5 декабря, ночью на большей части территории Беларуси, днем местами пройдут кратковременные осадки — дождь, переходящий в мокрый снег. В отдельных районах ожидается гололед, на дорогах гололедица. Ночью местами сгустится туман. Температура воздуха в течение суток составит −3…+3°С.

6 декабря, в четверг, местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха минимальная ночью понизится до −1…7°С, максимальная температура днем составит −3…+2°С.

В пятницу, 7 декабря, ночью местами по Беларуси не обойдется без кратковременного снега. Днем фронтальный раздел принесет на большую часть территории снег, мокрый снег, по юго-западу страны — с дождем. В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −2...9°С, по востоку страны при прояснениях воздух охладится до −10…12°С; максимальная температура днем будет находиться в пределах от −4°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу страны.

 
 
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4 декабря, во вторник, временами осадки — дождь.
 
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