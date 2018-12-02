"Вор в законе" Костыль получил свободу и проблемы

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На свободу вышел «вор в законе»(Костыль). Пока он приходит в себя после отсидки, однако уже вскоре ему предстоит решить два непростых вопроса. У Костыля существует конфликт с кланом «законников»(Роланд Шляпа) и(Дуяке). Также Борисову предстоят непростые объяснения с одним из самых влиятельных «криминальных генералов»(Рамаз Кутаисский).В ноябре истекли три с половиной года заключения, назначенные Костылю судом, он вышел на свободу. Его встречали давние друзья, в основном входившие в их общее окружение с другим «вором законе», а также брянские братки. Последних не очень жалуют в «воровских» кругах за их бесшабашность и любовь к показухе. Но Борисов давно нашел с «брянскими» общий язык и они плотно сотрудничают.Пока Костыль приходит в себя после лет, проведенных в колонии, потом ему предстоит решать серьезные вопросы. К числу положительных для него стоит отнести тот факт, его близкий друг, «законник»(Шишкан), за время отсидки Борисова, был избран держателем всероссийского общака, который по совместительству еще является и «вором в законе № 1». Пока, правда, на «троне» Шишкан себя никак не проявил, занимается в основном прямыми обязанностями — встречается с мафиози из регионов, принимает отчисления в «общак». Шишканов видит, что в скором времени Костыль станет его верным помощником и «правой рукой».Неприятных же разговоров у Борисова намечается сразу два. Первый связан как раз с активами Константина Гинзбурга (Костя Гизя). После смерти последнего в 2013 году именно Костыль единолично «принял» в наследство все объекты покойного, в частности — множество коммерческих предприятий в районе Тушино. Однако «крестным отцом» Гизи всегда являлся влиятельный законник, который и короновал в свое время Костю. В момент его смерти Рамаз находился в колонии, где отбывал длительный срок, поэтому не мог принять участие в дележе наследства. Дзнеладзе вышел на свободу летом 2018 года, после чего ему было объявлено о запрете нахождения в России. Однако чудесным образом Рамазу пока удалось обосноваться в Москве. После освобождения Костыля непременно состоится беседа с Дзнеладзе о судьбе активов Кости Гизи. А вот удастся ли сторонам найти взаимопонимание или все перерастет в конфликт, — предсказать сложно.Уже очевидная проблема ожидает Борисова со стороны клана мафиози Роланда Гегечкори (Роланд Шляпа), Мераба Мзарелуа (Дуяке) и еще целой группы связанных с ними законников. Они планировали, как только Костыль выйдет из колонии, «спросить» с него за то, как он обошелся в местах лишения свободы с гангстером Русланом Гегечкори (Шляпа младший). Борисов вместе с «криминальным генералом»(Сулхан) подписал «маляву» о «раскоронации» Шляпы младшего. Старшие товарищи последнего уверяют, что сделано это было в пользу администрации исправительных учреждений, которая «имела зуб» на Шляпу младшего. Последние месяцы Роланд Шляпа и Дуяке для разбирательств с Костылем искали поддержки среди «воров в законе», находящихся в России (сами они проживают за рубежом), но таковой не нашли. А без «тарана» в Москве выяснение отношений с Борисовым имеет весьма призрачные перспективы. Однако такой «таран» вполне может появиться, как только у Костыля произойдет серьезный конфликт с кем-то из обитающих в РФ «законников». Тогда непременно будет поднята тема с Шляпой младшем. Тем более, что «раскоронацию» последнего осудили большинство старожилов «воровского» мира, в том числе(Бадри Кутаисский).