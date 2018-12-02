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Российским банкам предсказали годы денежного голода

03.12.2018 18:32 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
У российских банков наблюдается нехватка долгосрочного финансирования из-за западных санкций, отрезавших финансовую систему от международных рынков капитала.

Такую оценку дает международное рейтинговое агентство S&P в опубликованном в понедельник обзоре «2019 Outlook For Global Banks».

Структурный дефицит долгосрочных ресурсов сказывает не только на самих банках, но на их возможности кредитовать проекты с длинным циклом, отмечает S&P. Это в конечном итоге сужает перспективы развития экономики, которая стагнирует с долей инвестиций в ВВП вдвое ниже среднемировой.

Санкции значительно ограничивают потоки капитала и возможность банков занимать средства за рубежом, говорит в обзоре: в отличие от корпораций, которые до апрельского раунда санкций имели возможность рефинансировать внешний долг, банки были вынуждены гасить его практически без пауз.

С начала 2017 года они вернули 28 млрд долларов западным кредиторам, сократившим свои инвестиции в банковскую систему РФ до минимума с 2012 года.

В этих условиях финансовая система останется замкнута сама на себя: главным источником долгосрочного финансирования останутся средства населения, отмечает S&P.

По данным ЦБ, на 1 ноября население хранило в банках на вкладах 27,07 трлн рублей - на треть больше, чем корпорации, чьи депозиты составляли 20,9 трлн рублей.

Около 6 трлн рублей приходилось на госливания в банковскую систему в виде кредитов от ЦБ, депозитов Минфина и средств бюджетов всех уровней. Крупнейшим получателем этих денег была группа ВТБ, которой государство выделило 2 трлн рублей. Еще 1,3 трлн получили в сумме Газпромбанк и РСХБ.

Ситуацию для банков усугубляет «слабый уровень доверия» на рынке, констатирует S&P: за последние 5 лет каждый четвертый банк лишился лицензии, а на поддержку остальных государству пришлось выделить 3,7 трлн рублей, включая более трилллиона на спасение группы «Откыытие», национализированной вместе с Промсвязьбанком и Бинбанком в прошлом году.

На 1 сентября, по оценке Fitch, ЦБ продолжал держать в санируемых банках 1,7 трлн рублей в виде депозитов. До 2020-го года ВЭБ, Россельхозбанк и Промсвязьбанк получат из бюджета еще 600 млрд рублей.

 
 
Ссылка на источник 24
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У российских банков наблюдается нехватка долгосрочного финансирования.
 
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