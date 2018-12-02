Российским банкам предсказали годы денежного голода

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Такую оценку дает международное рейтинговое агентство S&P в опубликованном в понедельник обзоре «2019 Outlook For Global Banks».Структурный дефицит долгосрочных ресурсов сказывает не только на самих банках, но на их возможности кредитовать проекты с длинным циклом, отмечает S&P. Это в конечном итоге сужает перспективы развития экономики, которая стагнирует с долей инвестиций в ВВП вдвое ниже среднемировой.Санкции значительно ограничивают потоки капитала и возможность банков занимать средства за рубежом, говорит в обзоре: в отличие от корпораций, которые до апрельского раунда санкций имели возможность рефинансировать внешний долг, банки были вынуждены гасить его практически без пауз.С начала 2017 года они вернули 28 млрд долларов западным кредиторам, сократившим свои инвестиции в банковскую систему РФ до минимума с 2012 года.В этих условиях финансовая система останется замкнута сама на себя: главным источником долгосрочного финансирования останутся средства населения, отмечает S&P.По данным ЦБ, на 1 ноября население хранило в банках на вкладах 27,07 трлн рублей - на треть больше, чем корпорации, чьи депозиты составляли 20,9 трлн рублей.Около 6 трлн рублей приходилось на госливания в банковскую систему в виде кредитов от ЦБ, депозитов Минфина и средств бюджетов всех уровней. Крупнейшим получателем этих денег была группа ВТБ, которой государство выделило 2 трлн рублей. Еще 1,3 трлн получили в сумме Газпромбанк и РСХБ.Ситуацию для банков усугубляет «слабый уровень доверия» на рынке, констатирует S&P: за последние 5 лет каждый четвертый банк лишился лицензии, а на поддержку остальных государству пришлось выделить 3,7 трлн рублей, включая более трилллиона на спасение группы «Откыытие», национализированной вместе с Промсвязьбанком и Бинбанком в прошлом году.На 1 сентября, по оценке Fitch, ЦБ продолжал держать в санируемых банках 1,7 трлн рублей в виде депозитов. До 2020-го года ВЭБ, Россельхозбанк и Промсвязьбанк получат из бюджета еще 600 млрд рублей.