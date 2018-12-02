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Трамп надеется в будущем обсудить с Путиным и Си Цзиньпином проблему гонки вооружений

03.12.2018 19:11 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп надеется, что в будущем у него начнутся переговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином о проблеме гонке вооружений.

"Я уверен, что когда-нибудь в будущем председатель Си и я вместе с президентом России Путиным начнем говорить о реальном прекращении того, что стало масштабной и неконтролируемой гонкой вооружений", - написал Д.Трамп в понедельник в Twitter.

"США потратили $716 млрд в этом году (на оборону, - "ИФ"). Сумасшествие!", - добавил он.

Д.Трамп и председатель КНР в конце прошлой недели встретились на полях саммита "Группы двадцати" в Аргентине. В Белом доме сообщили, что встреча прошла "очень хорошо". Д.Трамп и Си Цзиньпин затем объявили о "перемирии в торговой войне" на основе договоренностей, достигнутых на личной встрече во время саммита.

Также на саммите G20 у американского президента была запланирована встреча с В.Путиным. Однако, находясь в пути в Аргентину, американский президент заявил, что не будет проводить встречу с В.Путиным из-за ситуации на Украине.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. В то же время Д.Трамп подчеркнул, что выступает за заключение нового договора, но уже не только с РФ, но и с КНР.

 
 
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Президент США Дональд Трамп надеется, что в будущем у него начнутся переговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином о...
 
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