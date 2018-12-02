ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БГУ и БГУИР выступят в финале чемпионата мира по программированию среди студентов

03.12.2018 18:21 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Команда студентов факультета прикладной математики и информатики БГУ вышла в финал чемпионата мира по программированию среди студентов. Также в финале выступит команда БГУИР, сообщает пресс-служба БГУ.

В состав команды БГ вошли четверокурсники Иван Лукьянов, Денис Ким и Алексей Рак. Такого права студенты удостоены за диплом первой степени и бронзовую медаль полуфинала состязания, который прошел 1 и 2 декабря в Санкт-Петербурге. 

Всего в полуфинале соревнования приняли участие 318 университетских команд из 11-ти стран: Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана и Узбекистана.

Беларусь представляли 5 команд БГУ, 4 команды БГУИР и по одной команде Гродненского государственного университета им. Янки Купалы и Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина.

На турнире каждой сборной из трех человек был предоставлен один компьютер и 5 часов для решения 13 задач на английском языке. Студентам необходимо было разработать алгоритм, доказать его правильность и оптимальность, написать программу на одном из языков программирования и отправить для проверки в автоматизированную тестирующую систему. Победа присуждалась команде, решившей наибольшее количество задач за меньшее время.

Финал чемпиона мира по программированию пройдет в г. Порту (Португалия) в апреле 2019 года.

Чемпионат мира по программированию среди студентов является крупнейшим международным соревнованием молодежной элиты мирового программирования. Он проводится с 1977 года Международной организацией ACM в три этапа: четвертьфинал, полуфинал и финал.

Белорусские команды начали свое участие в чемпионате с 1995 года.

За всю историю участия в чемпионате в копилке БГУ одна золотая медаль (2004 г., Чехия), «бронза» (2008 г., Канада) и два «серебра» (2012 г., Польша и 2013 г., Россия). При этом БГУ является постоянным участником финальных выступлений.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда студентов факультета прикладной математики и информатики БГУ вышла в финал чемпионата мира по программированию среди студентов. Также в финале выступит...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посольство РФ отслеживает ситуацию с задержанием двух российских анархистов за акцию с венком у здания МВД в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика