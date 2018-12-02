БГУ и БГУИР выступят в финале чемпионата мира по программированию среди студентов

Команда студентов факультета прикладной математики и информатики БГУ вышла в финал чемпионата мира по программированию среди студентов. Также в финале выступит команда БГУИР, сообщает пресс-служба БГУ.

В состав команды БГ вошли четверокурсники Иван Лукьянов, Денис Ким и Алексей Рак. Такого права студенты удостоены за диплом первой степени и бронзовую медаль полуфинала состязания, который прошел 1 и 2 декабря в Санкт-Петербурге.

Всего в полуфинале соревнования приняли участие 318 университетских команд из 11-ти стран: Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана и Узбекистана.

Беларусь представляли 5 команд БГУ, 4 команды БГУИР и по одной команде Гродненского государственного университета им. Янки Купалы и Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина.

На турнире каждой сборной из трех человек был предоставлен один компьютер и 5 часов для решения 13 задач на английском языке. Студентам необходимо было разработать алгоритм, доказать его правильность и оптимальность, написать программу на одном из языков программирования и отправить для проверки в автоматизированную тестирующую систему. Победа присуждалась команде, решившей наибольшее количество задач за меньшее время.

Финал чемпиона мира по программированию пройдет в г. Порту (Португалия) в апреле 2019 года.

Чемпионат мира по программированию среди студентов является крупнейшим международным соревнованием молодежной элиты мирового программирования. Он проводится с 1977 года Международной организацией ACM в три этапа: четвертьфинал, полуфинал и финал.

Белорусские команды начали свое участие в чемпионате с 1995 года.

За всю историю участия в чемпионате в копилке БГУ одна золотая медаль (2004 г., Чехия), «бронза» (2008 г., Канада) и два «серебра» (2012 г., Польша и 2013 г., Россия). При этом БГУ является постоянным участником финальных выступлений.