Восковая фигура Нурсултана Назарбаева появилась в музее Астаны

Фигуры Президента и Сагадата Нурмагамбетова представляют момент подписания указа о назначении генерал-полковника Нурмагамбетова первым министром обороны Казахстана в мае 1992 года.





Автором работы является художник-гиперреалист Айдос Есмагамбетов.





Напомним, 30 ноября глава государства принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню Первого Президента ( отмечается 1 декабря) в национальном военно-патриотическом центре ВС РК. Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами РК Нурсултан Назарбаев встретился с воспитанниками Республиканского общественного объединения "Детско-юношеское военно-патриотическое движение "Жас сарбаз" и военно-патриотических клубов.