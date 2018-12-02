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Как Америка прощается с бывшим президентом. Джордж Буш-старший был 41-м президентом США

03.12.2018 19:24 — Разное | Партизан  
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Джорджа Буша-старшего похоронят в родном Техасе в четверг, 6 декабря. Накануне пройдет церемония прощания с бывшим президентом в Вашингтоне, этот день объявлен национальным днем траура, передает Би-Би-Си.



С понедельника, 3 декабря гроб с телом Буша-старшего будет находиться в Капитолии в Вашингтоне, проститься с ним сможет любой желающий. Тело бывшего президента будет доставлено из Техаса, где он умер в окружении семьи и близких друзей, на борту президентского лайнера, который за ним послал Дональд Трамп.

Действующий президент вернулся на своем самолете в Вашингтон из Буэнос-Айреса, где проходил саммит G-20, утром в воскресенье, 2 декабря. Трамп отменил пресс-конференцию из уважения к памяти Буша-старшего.

Утром 5 декабря в Вашингтонском кафедральном соборе, строительство которого было завершено во время единственного президентского срока Буша-старшего, начнется церемония прощания с политиком. 5 декабря объявлено днем траура в США.

Бывшего президента похоронят рядом с его супругой Барбарой, скончавшейся в апреле 2018 года, и его дочерью Робин, которая умерла в 1953 году в юном вохрасте от лейкемии.

 
 
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Джорджа Буша-старшего похоронят в родном Техасе в четверг, 6 декабря. Накануне пройдет церемония прощания с бывшим президентом в Вашингтоне, этот день объявлен...
 
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