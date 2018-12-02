Как Америка прощается с бывшим президентом. Джордж Буш-старший был 41-м президентом США









С понедельника, 3 декабря гроб с телом Буша-старшего будет находиться в Капитолии в Вашингтоне, проститься с ним сможет любой желающий. Тело бывшего президента будет доставлено из Техаса, где он умер в окружении семьи и близких друзей, на борту президентского лайнера, который за ним послал Дональд Трамп.





Действующий президент вернулся на своем самолете в Вашингтон из Буэнос-Айреса, где проходил саммит G-20, утром в воскресенье, 2 декабря. Трамп отменил пресс-конференцию из уважения к памяти Буша-старшего.





Утром 5 декабря в Вашингтонском кафедральном соборе, строительство которого было завершено во время единственного президентского срока Буша-старшего, начнется церемония прощания с политиком. 5 декабря объявлено днем траура в США.





Бывшего президента похоронят рядом с его супругой Барбарой, скончавшейся в апреле 2018 года, и его дочерью Робин, которая умерла в 1953 году в юном вохрасте от лейкемии.