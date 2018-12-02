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Дефицит фонда соцзащиты населения вырос в девять раз
В Фонде социальной защиты населения (ФСЗН) недостаток средств составляет постоянно около 10%. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании с руководством правительства 3 декабря.
"Но надо иметь в виду, что за шесть лет дефицит Фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз. И недостаток средств в фонде стабильно примерно 10%", — цитирует
Сообщается, что на совещании обсуждался проект Указа "О государственном социальном страховании".
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В Фонде социальной защиты населения (ФСЗН) недостаток средств составляет постоянно около 10%. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании с руководством...
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