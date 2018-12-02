Новые программы реабилитации инвалидов разрабатывают в Беларуси

Сегодня во всем мире отмечают День инвалидов. В Беларуси совершенствуют программу реабилитации людей с ограниченными возможностями. К следующему году ее полностью обновят. Об изменениях узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Повернуть голову, подвигать руками – упражнения кажутся простыми. Но это впечатляющий результат: большинство пациентов Сергея Пинчука недавно даже стоять не могли. Для их реабилитации специалист разработал особую методику.

«Мышцы ног – это второе сердце. И вот мы работаем. Улучшаем кровообращение за счет вот этих упражнений. Становится лучше и тем органам, которые страдают, и самому пациенту», – указал инструктор по реабилитации Сергей Пинчук.

Вадиму 23, он самый молодой пациент. Мечтает о семье и собственном доме. Говорит, самое полезное, кроме реабилитации, что он здесь получает, это навыки для будущей жизни.

«Готовим и так далее. Учимся стирать, гладить. Основные моменты. Кажется, не очень важные, но в жизни они очень пригодятся», – говорит житель дома-интерната для инвалидов и пожилых людей Вадим Липинский.

Домов-интернатов для людей с ограниченными возможностями в Минске девять. Проживают в них порядка 2000 человек, те, у кого нет семьи и родных.

Для семейных существует альтернатива – территориальные центры для пожилых и людей с ограниченными возможностями. Здесь они проводят время, находят хобби, друзей и получают необходимую помощь специалистов, а вечером возвращаются домой.

«Сохранить для человека с инвалидностью, пожилого человека, который имеет группу инвалидности, привычные условия. И, конечно, сохранить семейные связи. Мы включаем различные инновационные формы социального обслуживания. Сегодня мы для этого обучаемся. Привлекаем науку», – указала заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка.

В Беларуси благодаря новым методам лечения выросла продолжительность жизни людей с ограничениями по здоровью. Постоянно расширяется и социальная помощь.

«Будут предусмотрены те аспекты, которые будут помогать не только получить медицинскую помощь или технические средства реабилитации, но также и рационально трудоустроиться человеку. Внедряются современные методики реабилитации онкологических пациентов, и весьма успешно», – отметил директор Республиканского научно-практического центра медицинской экспертизы и реабилитации Василий Смычек.

В Беларуси более 30 тысяч детей с ограниченными возможностями. Для них медики разрабатывают отдельную программу реабилитации, она появится уже в следующем году.