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Сидоренко вызвал в сборную Беларуси двух отказников перед турниром в Норвегии

03.12.2018 21:01 — Разное | Tut.by  
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Через неделю национальные и международные клубные чемпионаты Старого Света вновь возьмут паузу, предназначенную для турниров сборных, сообщает пресс-служба ФХБ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Для команды Беларуси пауза предусматривает короткий 2-дневный блиц-сбор на родине и выезд в Норвегию, где в предместье Осло Леренскуге с 13 по 15 декабря состоится международный турнир «MECA Hockey Games». Подопечные Андрея Сидоренко последовательно сразятся с хозяевами, а также сборными Франции и Венгрии.

В обнародованном сегодня списке вызванных в кэмп игроков значится 26 фамилий:

вратари — Михаил Карнаухов (1994, Динамо Мн, КХЛ), Александр Осипков (1997, Динамо-Молодечно);

защитники — Андрей Антонов (1985, Юность), Даниил Бокун (1996), Дмитрий Знахаренко (1993) (оба — Динамо Мн, КХЛ), Павел Воробей (1997, Сибирь, КХЛ), Роман Достанко (1994, Шахтер), Никита Крыскин (1994), Михаил Хоромандо (1991) (оба — Неман), Никита Устиненко (1995) (Молот-Прикамье, ВХЛ), Илья Шинкевич (1989, Витязь, КХЛ);

нападающие — Андрей Белевич (1997, Динамо-Молодечно), Виктор Бовбель (1998), Артем Демков (1989), Виктор Туркин (1989) (все — Шахтер), Владислав Кодола (1996, Северсталь, КХЛ), Артем Кислый (1989), Александр Малявко (1990), Сергей Малявко (1990), Никита Ремезов (1990), Павел Боярчук (1990) (все — Неман), Илья Литвинов (1998, Динамо Мн, КХЛ), Максим Парфеевец (1992), Павел Развадовский (1989), Михаил Стефанович (1989) (все — Юность), Никита Феоктистов (1990, Адмирал, КХЛ).

Не исключено, что в Скандинавию команда отправится в полном приведенном выше составе. Обращает внимание присутствие в ростере 29-летнего защитника «Витязя» Ильи Шинкевича, а также форварда «Северстали» Владислава Кодолы.


Илья Шинкевич. Фото: hcvityaz.ru

Первый не так давно подписал пресловутое «отказное» письмо, утратившее актуальность после недавнего возвращения белорусским игрокам статуса нелегионеров в российских клубах. А 22-летний урожденный гомельчанин Кодола и вовсе до сих пор не был замечен в вертикали сборных родины (от юношеской до национальной) на официальном уровне, так что при наилучшем раскладе его ожидает в Леренскуге своеобразный дебют.

Также обращают внимание реформы в составе тренерского штаба: на сей раз в числе ассистентов отсутствуют Сергей Стась и Дмитрий Кравченко. Последний — по очевидной объективной причине: в ближайшее воскресенье молодежной (U-20) сборной Беларуси под его руководством стартовать в немецком Фюссене в рамках МЧМ группы «А» дивизиона 1. Есть в штабе Андрея Сидоренко и новобранец: 42-летний наставник солигорского «Шахтера» Дмитрий Шульга, который также дебютирует в роли одного из тренеров национальной сборной.

Тренировочный лагерь сборной стартует в следующий понедельник, 10 декабря. Расписание игр белорусской сборной на норвежском турнире выглядит следующим образом:

13 декабря. Норвегия — Беларусь

14 декабря. Франция — Беларусь

15 декабря. Беларусь — Венгрия.

 
 
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Для команды Беларуси пауза предусматривает короткий 2-дневный блиц-сбор на родине и выезд в Норвегию, где в предместье Осло Леренскуге с 13 по 15 декабря состоится...
 
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