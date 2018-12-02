|
Назло судьбе или благодаря ей. Истории белорусов с инвалидностью, которые добились успеха
Новости Беларуси. По статистике, только 44 % инвалидов считают современное общество толерантным. 3 декабря – Международный день людей с ограниченными возможностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как же звучит это слово? Инвалид... Горько? Стыдно? А может, обреченно? Наш следующий сюжет докажет обратное – о несломленных людях. А еще о своем сыне расскажет Камилла Шах.
Элементарные приспособления, которые здоровый человек не придумает. Ведь в его буднях нет таких проблем, как непослушные руки.
А Евгений о тяготах жизни с приставкой «инвалид» знает всё. Неудачный прыжок в воду навсегда посадил 18-летнего парня в кресло на колесах. Назло судьбе или благодаря ей, но сегодня у Евгения есть всё: и семья, и призвание.
Евгений Шевко, председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников:
Алеся Цумарева родилась с диагнозом ДЦП, но сегодня мало чем отличается от обычных здоровых людей. Ее главное качество – целеустремленность.
Получила высшее образование, устроилась работать библиотекарем, создала полноценную семью и родила сына. А недавно у девушки сбылась очередная мечта – она открыла творческий центр для инвалидов. Решила объединить особенных людей и помочь им стать самостоятельными. Здесь они получают новые знания, проходят бизнес-обучение, учатся делать сувениры. На прилавках – мягкие игрушки, украшения, расписанные вручную тарелки – всё это сделано руками инвалидов.
Алеся Цумарева, автор проекта творческого центра для инвалидов «Территория людей»:
Я поставила себе цель два года назад открыть такой центр. На тот момент это был всего лишь проект. Сегодня он единственный в Беларуси.
В сюжете всего несколько историй. В жизни их тысячи. Одни инвалиды ставят на себе крест, другие принимают новые правила судьбы. Но в том, какой вариант выберет человек, не последнюю роль играем мы, окружающие. По последним данным Белстата, только 44 % инвалидов считают современное общество толерантным.
Новости по теме
«Жалости – категорическое «нет». Как объяснить своему ребёнку с инвалидностью, что он не такой, как все. Опыт белоруски
«Поверить в себя». В Могилёве девушка с инвалидностью открыла творческий центр для людей с ограниченными возможностями
Прыгнул с парашютом и ведёт кулинарный блог: брестчанин 15 лет назад потерял зрение, но не потерял вкус к жизни
‡агрузка...
На совещании у Президента обсудили зарплату работников бюджетных организаций
Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву: «Я всегда был за многополярный мир»
Новости экономики за 03.12.2018
Назло судьбе или благодаря ей. Истории белорусов с инвалидностью, которые добились успеха
«Жалости – категорическое «нет». Как объяснить своему ребёнку с инвалидностью, что он не такой, как все. Опыт белоруски
Мех белорусской норки планируют поставлять в Китай
Информатика – это интересно. В белорусских школах проходит акция «Час кода»
В Минске стартовал городской этап «Золотой шайбы»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. По статистике, только 44 % инвалидов считают современное общество толерантным. 3 декабря – Международный день людей с ограниченными возможностям,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)