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Назло судьбе или благодаря ей. Истории белорусов с инвалидностью, которые добились успеха

03.12.2018 20:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. По статистике, только 44 % инвалидов считают современное общество толерантным. 3 декабря – Международный день людей с ограниченными возможностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как же звучит это слово? Инвалид... Горько? Стыдно? А может, обреченно? Наш следующий сюжет докажет обратное – о несломленных людях. А еще о своем сыне расскажет Камилла Шах.

Элементарные приспособления, которые здоровый человек не придумает. Ведь в его буднях нет таких проблем, как непослушные руки.

Назло судьбе или благодаря ей. Истории белорусов с инвалидностью, которые добились успеха

Назло судьбе или благодаря ей. Истории белорусов с инвалидностью, которые добились успеха

А Евгений о тяготах жизни с приставкой «инвалид» знает всё. Неудачный прыжок в воду навсегда посадил 18-летнего парня в кресло на колесах. Назло судьбе или благодаря ей, но сегодня у Евгения есть всё: и семья, и призвание.

Назло судьбе или благодаря ей. Истории белорусов с инвалидностью, которые добились успеха

Евгений Шевко, председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников:
Занимаюсь на сегодняшний день обычной жизнью, то есть тем, что мне нравится. Вожу автомобиль, общественной деятельностью занимаюсь, жена, маленький ребенок – два годика. Так что всё хорошо.

Алеся Цумарева родилась с диагнозом ДЦП, но сегодня мало чем отличается от обычных здоровых людей. Ее главное качество – целеустремленность.

Назло судьбе или благодаря ей. Истории белорусов с инвалидностью, которые добились успеха

Назло судьбе или благодаря ей. Истории белорусов с инвалидностью, которые добились успеха
Получила высшее образование, устроилась работать библиотекарем, создала полноценную семью и родила сына. А недавно у девушки сбылась очередная мечта – она открыла творческий центр для инвалидов. Решила объединить особенных людей и помочь им стать самостоятельными. Здесь они получают новые знания, проходят бизнес-обучение, учатся делать сувениры.   На прилавках – мягкие игрушки, украшения, расписанные вручную тарелки – всё это сделано руками инвалидов. Назло судьбе или благодаря ей. Истории белорусов с инвалидностью, которые добились успеха

Назло судьбе или благодаря ей. Истории белорусов с инвалидностью, которые добились успеха

Назло судьбе или благодаря ей. Истории белорусов с инвалидностью, которые добились успеха

Алеся Цумарева, автор проекта творческого центра для инвалидов «Территория людей»:
Если не будет цели, не будет смысла жизни. Мы живем, пока к чему-то стремимся, к чему-то идем.

Я поставила себе цель два года назад открыть такой центр. На тот момент это был всего лишь проект. Сегодня он единственный в Беларуси.

«Поверить в себя». В Могилёве девушка с инвалидностью открыла творческий центр для людей с ограниченными возможностями

В сюжете всего несколько историй. В жизни их тысячи. Одни инвалиды ставят на себе крест, другие принимают новые правила судьбы. Но в том, какой вариант выберет человек, не последнюю роль играем мы, окружающие. По последним данным Белстата, только 44 % инвалидов считают современное общество толерантным.
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. По статистике, только 44 % инвалидов считают современное общество толерантным. 3 декабря – Международный день людей с ограниченными возможностям,...
 
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