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«Жалости – категорическое «нет». Как объяснить своему ребёнку с инвалидностью, что он не такой, как все. Опыт белоруски

03.12.2018 20:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. «Мама, у тебя видят два глаза? А у меня только один. Почему?» Подобные вопросы Аслан стал задавать, едва ему исполнилось пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Жалости – категорическое «нет». Как объяснить своему ребёнку с инвалидностью, что он не такой, как все. Опыт белоруски

«Жалости – категорическое «нет». Как объяснить своему ребёнку с инвалидностью, что он не такой, как все. Опыт белоруски

Объяснять, что такое ретинобластома, откуда у него в годовалом возрасте появился рак глаза и почему теперь один глазик стеклянный – пока рано. Да и надо ли? Гораздо важнее сейчас внушить сыну мысль, что он ничуть не хуже остальных детей.

«Жалости – категорическое «нет». Как объяснить своему ребёнку с инвалидностью, что он не такой, как все. Опыт белоруски

Камилла Шах, СТВ:
После того, как наша семья столкнулась с этой проблемой, я теперь точно знаю, что надо и не надо человеку с инвалидностью. Жалости – категорическое «нет». А вот принятие человека с особенностями как равного – это главное.

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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. «Мама, у тебя видят два глаза? А у меня только один. Почему?» Подобные вопросы Аслан стал задавать, едва ему исполнилось пять лет, сообщили в...
 
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