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«Жалости – категорическое «нет». Как объяснить своему ребёнку с инвалидностью, что он не такой, как все. Опыт белоруски
Новости Беларуси. «Мама, у тебя видят два глаза? А у меня только один. Почему?» Подобные вопросы Аслан стал задавать, едва ему исполнилось пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Объяснять, что такое ретинобластома, откуда у него в годовалом возрасте появился рак глаза и почему теперь один глазик стеклянный – пока рано. Да и надо ли? Гораздо важнее сейчас внушить сыну мысль, что он ничуть не хуже остальных детей.
Камилла Шах, СТВ:
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«Жалости – категорическое «нет». Как объяснить своему ребёнку с инвалидностью, что он не такой, как все. Опыт белоруски
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«Жалости – категорическое «нет». Как объяснить своему ребёнку с инвалидностью, что он не такой, как все. Опыт белоруски
Новости Беларуси. «Мама, у тебя видят два глаза? А у меня только один. Почему?» Подобные вопросы Аслан стал задавать, едва ему исполнилось пять лет, сообщили в...
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