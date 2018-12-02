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Мех белорусской норки планируют поставлять в Китай
Новости Беларуси. Мех белорусской норки планируют поставлять в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Презентация звероводческой отрасли Беларуси прошла в городе Хайнин.
Именно там находится крупнейший в Китае рынок по производству и продаже кожаных и меховых изделий.
К презентации Белкоопсоюз подготовил коммерческое предложение по продаже шкурок норки. Установление взаимовыгодного сотрудничества с отечественными предприятиями по выращиванию этого ценного пушного зверька стало главной темой переговоров с потенциальными партнерами. Также речь шла о визите в Беларусь делегации представителей китайских компаний.
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Мех белорусской норки планируют поставлять в Китай
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Новости Беларуси. Мех белорусской норки планируют поставлять в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Презентация звероводческой отрасли Беларуси...
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