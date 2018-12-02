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Елизавета Боярская впервые появилась беременной на фото
Новости России. Елизавета Боярская показала округлившийся живот.
Актриса опубликовала снимок в Instagram и рассказала, что любит зиму.
Елизавета Боярская и ее муж – Максим Матвеев – скоро станут родителями второго ребенка. Супруги воспитывают 6-летнего сына.
Елизавета Боярская:
Фото лайкнули более 50 тысяч раз.
Подписчики отметили, что актриса светится от счастья и очень похорошела.
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Новости России. Елизавета Боярская показала округлившийся живот. Актриса опубликовала снимок в Instagram и рассказала, что любит зиму. Фото: instagram.com/lizavetabo Елизавета...
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