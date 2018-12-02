Елизавета Боярская впервые появилась беременной на фото

Новости России. Елизавета Боярская показала округлившийся живот.

Актриса опубликовала снимок в Instagram и рассказала, что любит зиму.



Фото: instagram.com/lizavetabo

Елизавета Боярская и ее муж – Максим Матвеев – скоро станут родителями второго ребенка. Супруги воспитывают 6-летнего сына.

Елизавета Боярская:

Первая рабочая зимняя неделя! Поехали! Обожаю декабрь – мой самый любимый месяц в году.

Фото лайкнули более 50 тысяч раз.



Фото: instagram.com/lizavetabo

Подписчики отметили, что актриса светится от счастья и очень похорошела.