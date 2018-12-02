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Бюджетникам будут начислять зарплату по-новому

03.12.2018 20:41 — Разное | Партизан  
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Александру Лукашенко представили проект указа об условиях оплаты труда работников бюджетной сферы.



Вступить в действие документ должен с 2020-го, следующий год станет подготовительным, сообщает СТВ.

— Иногда даже не столько самому работнику, сколько бухгалтеру, профессионалу в этом деле, очень сложно понять всю систему формирования заработной платы. Этот нормативно-правовой акт направлен на нормальную, понятную систему оплаты труда, чтобы стабильная часть оклада была на уровне 50−60%, остальное — стимулирующие надбавки, — заявил первый вице-премьер Александр Турчин. — Мы значительно снижаем единую тарифную сетку. Безусловно, самое главное — это ни в коей мере не должно ухудшить заработную плату работникам. Мы предполагаем, что это хоть немного, но повысит ее. Но однозначное требование президента — никакого ухудшения.

 
 
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Александру Лукашенко представили проект указа об условиях оплаты труда работников бюджетной сферы.
 
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