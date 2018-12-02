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Белстат: средняя белорусская семья живёт на 1200 рублей
Среднестатистическая белорусская семья в этом году имела наличных ресурсов в месяц 1199,1 рубля. Такие данные за январь-сентябрь 2018 года
В городах и посёлках городского типа имеющиеся ресурсы одной семьи составляли в среднем 1282,7 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах — 981,9 рубля в месяц.
Денежные расходы в расчёте на одну среднестатистическую семью составили 1133,1 рубля в месяц. Причём 75,5% (855,2 рубля) приходятся на потребительские расходы.
А в структуре потребительских расходов 39,3% составили расходы на питание, 32% — на покупку непродовольственных товаров, 25,7% — на оплату услуг.
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Среднестатистическая белорусская семья в этом году имела наличных ресурсов в месяц 1199,1 рубля. Такие данные за январь-сентябрь 2018 года приводит Национальный...
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