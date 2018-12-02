Украина прекращает действие договора о дружбе с Россией

сайте украинского парламента, передает "Белсат" . Об этом сообщается наукраинского парламента, передает





Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении Договора о дружбе еще 17 сентября. В соответствии с указом был разработан законопроект, который должна одобрить Верховная рада.





Договор о дружбе между Украиной и РФ подписали в мае 1997 года. Он вступил в действие в апреле 1999 года. В октябре 2018 года истек срок ее действия.