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Украина прекращает действие договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект «О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничества и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».
Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении Договора о дружбе еще 17 сентября. В соответствии с указом был разработан законопроект, который должна одобрить Верховная рада.
Договор о дружбе между Украиной и РФ подписали в мае 1997 года. Он вступил в действие в апреле 1999 года. В октябре 2018 года истек срок ее действия.
В этом году Украина в одностороннем порядке прекратила действие 48 соглашений с Россией.
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Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект «О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничества и партнерстве между Украиной и...
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