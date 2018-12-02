«Белорус медленно запрягает, но быстро ездит». Не спешите платить!

В базы «незанятых в экономике» власти включили 500 тысяч граждан Беларуси. Уже в феврале потенциальные «тунеядцы» получат «потолстевшие» жировки.





Власть не отказалась от идеи «раскулачить» собственных сограждан, хотя и преподнесла это в новой обертке – «помощь в трудоустройстве».





Действия властей комментирует советник-консультант профсоюза РЭП Геннадий Федынич.





- С апреля 2015 года по декабрь 2018 года количество «тунеядцев» в стране выросло с 470 тысяч до 500 тысяч. Откуда они берутся?





- А что так мало? Сама власть должна бояться этой цифры. 500 тысяч человек – это нынешние и потенциальные гастарбайтеры, уезжающие из Беларуси на заработки, потому что родина не обеспечивает их достойным заработком. Часть людей осталась в Беларуси, подрабатывает, перебивается временными работами, чтобы хотя бы выжить.





Любая власть, избираемая народом, должна заботиться про своих граждан: 500 тысяч наших граждан попали в западню, придуманную президентом и его окружением. Ребята, вы чего? Готовите новые выборы? 500 тысяч потенциальных избирателей - разве это непонятно?





Предлагать сегодня властям сложно, не потому что там нет адекватных людей (их достаточно); сегодня надо думать, как мотивировать создание высокой заработной платы, чтобы ее не получать, а зарабатывать. Если мы начнем над этой проблемой думать уже сегодня, возможно, через пару лет придет к этому, а не начнем думать – значит, можем вообще никогда не прийти. И завтра появится уже не 500 тысяч, а 800 тысяч, которые уедут за границу. Люди будут уезжать на заработки. Незначительная часть людей пойдет на поводу у власти, будет платить по повышенным расценкам за горячую воду. Но проблему так не решить. Народ должен знать, что с ним посоветуются, даже принимая не популярные меры, и одобрил – через референдум, через соцопросы. У меня на столе лежат соцопросы, которые ежеквартально проводит администрация президента, - о доверии власти, о настроениях…





Не бойтесь своего народа: народ никогда не подведет свою страну, потому что живет здесь. Он хочет жить дома, но жить достойно.





- Деньги, которые соберет власть с «тунеядцев», не покроет даже расходы на «борьбу с тунеядством». Какой же интерес движет властью?





- Цель понятна: народ должен зависеть от власти; в течение 25 лет власть вынуждает народ жить по приказу, а не самостоятельно. Это беда любой власти, если так будет продолжаться, катастрофа неизбежна. Что бы ни говорили сегодня о белорусском народе ("памяркоўны”, “рахманы”), белорус очень медленно запрягает, но быстро ездит.









- Уже в феврале «тунеядцы» получат жировки с новыми ценниками. Что посоветуете?





- Даже представить не могу, как комиссии будут направлять уведомление 500 тысячам человек о том, что они не задействованы в экономике.





В прошлый четверг на совещании с правозащитными организациями мы договорились, что разработаем памятку для людей, которые захотят воспользоваться реальными советами юристов. Любую комиссию (в Чаусах, в Дрибине – везде), которая не может предложить человеку работу с зарплатой хотя бы 400 долларов, забросают письмами потенциальные «тунеядцы». Откройте глаза, проснитесь: на каком основании вы назвали 500 тысяч своих сограждан не задействованными в экономике? На основании какого закона они названы не людьми в своей родной стране? Конституция – против принудительного труда. Кто дал такое право? Люди должны выйти сами отстаивать свои интересы.





Самое грамотное решение проблемы – приостановить действие декрета о тунеядстве. И заняться выработкой механизмов, которые способны мотивировать соотечественников возвращаться на родину, а не работать на чужое государство.





- Потенциальной угрозой для «не занятых в экономике» может стать выселение из жилья за неоплату коммуналки по повышенным тарифам. Нет?





- Таких нормативных актов не существует в природе. Но действительно далеко не каждый способен заплатить 20 рублей сверх норматива. Я просто не понимаю, почему местная власть молчит (может, время еще не пришло?) и не докладывает, что так с людьми поступать нельзя. Разве мы не знаем, по каким ценам страна получает газ, который продается населению в четыре раза дороже?





Получая «письма счастья» от местных властей, не спешите платить: эти решения незаконны! И власти сами об этом знают.