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«Людей сварят, как лягушек». Эксперты объясняют, как государство обмануло «тунеядцев»

03.12.2018 19:35 — Разное | Партизан  
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Пока Александр Лукашенко обещает отыскать каждый лишний рубль в карманах чиновников, белорусы ищут свои имена в базе тунеядцев. Тех, кто попадет в список, ждут новые условия оплаты коммунальных услуг. Остальных — надежда на то, что к ним у государства пока нет претензий.

Гости программы «Разговор недели» со Светланой Калинкиной на телеканале "Белсат" — эксперт учреждения «Стратегическая мысль» Алексей Харкевич из Гомеля и директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров — обсуждали важнейшие события прошлой недели.

Минус пять миллионов. Белорусы боятся ездить в Украину

На международной арене главным событием недели стал новый виток конфликта России и Украины. Власти Беларуси сохраняют нейтральное молчание, а граждане своего мнения не меняют: большинство верит тому, что звучит в российских СМИ. «С 2014 года транзитный поток через белорусско-украинскую границу сократился примерно на 5 миллионов человек», — рассказал гость программы Алексей Харкевич.

Беларусь vs ЕЭС: от любви до ненависти

Отношения властей Беларуси к Евразийскому экономическому союзу меняются от полюса к полюсу. Руководство страны то заявляет, что экономический союз – чуть ли не единственное спасение, то резко критикует за несправедливость. Как будут развиваться отношения властей Беларуси и экономического союза с большим политическим смыслом?

«Чем кончаются все торговые войны с Россией? В одном мы выиграли, в другом проиграли. Так будет и сейчас. Как конъюнктура сложится, мы не знаем. Очень много задействованных политических причин. Но очевидно, что каждый конфликт раньше заканчивался какой-то формой новой договоренности. И этот конфликт закончится так же», – объясняет директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров.


Люди не заметили новых правил для тунеядцев?

Гомельщина была одним из тех регионов, который наиболее сильно откликнулся на декрет о тунеядцах. Уличные акции протеста были едва ли не более масштабными, чем в Минске. С 1 декабря любой гражданин Беларуси может отыскать свое имя в списке тунеядцев и узнать, придется ли ему оплачивать коммунальные услуги по новому стопроцентному тарифу. Следует ожидать новых протестов?

«Тунеядцы не будут оплачивать коммунальные услуги по полному тарифу до октября следующего года. Соответственно, весной прирост в жировке будет не такой существенный. Сразу добавится около 10 рублей — не так много, но в новом отопительном сезоне жировка потяжелеет на 20-30 рублей. Это произойдет поэтапно. В этом и есть стратегия властей, как в поговорке: если бросить лягушку в кипяток, она выскочит, а если постепенно подогревать воду с лягушками, то она сварится. Люди будут углубляться в новые отношения, но в итоге все равно «сварятся», — высказывает мнение господин Харкевич.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Пока Александр Лукашенко обещает отыскать каждый лишний рубль в карманах чиновников, белорусы ищут свои имена в базе тунеядцев. Тех, кто попадет в список, ждут...
 
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