Умер писатель, один из основателей Русского ПЕН-центра Андрей Битов

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Битов был одним из первых писателей-постмодернистов в русской литературе. Его самый известный роман — «Пушкинский дом» (1971) — распространялся в самиздате и был впервые опубликован в американском издательстве «Ардис» в 1978 году. После выхода романа в США Битова надолго перестали печатать в СССР — его произведения стали издаваться только во время перестройки.Всего он написал более 20 книг, в числе которых «Грузинский альбом», «Человек в пейзаже», «Статьи из романа», «Преподаватель симметрии». За роман «Улетающий Монахов» Битов в 1992 году получил Государственную премию Российской Федерации. В 1993-м он стал кавалером французского ордена «За заслуги в искусстве и литературе».По сценариямсняты фильмы «Маленький беглец» Эдуарда Бочарова и Тэйносукэ Кинугаса и «В четверг и больше никогда» Анатолия Эфроса. С конца 1980-х он много работал за рубежом, преподавал русскую литературу в американских университетах; также он был почетным членом Российской академии художеств.