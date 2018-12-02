Делегация ОКР изучила объекты Евроигр-2019 в Минске

Представители Олимпийского комитета России (ОКР) 3 декабря посетили Минск, чтобы изучить спортивные объекты Евроигр-2019 и провести переговоры в НОК Беларуси, сообщили в пресс-службе НОК Беларуси .

"Основная цель визита делегации – посещение спортивных и неспортивных объектов ІІ Европейских игр. До знакомства с инфраструктурой гости провели переговоры о сотрудничестве с НОК Беларуси", - говорится в сообщении.

В НОК отметили, что в ходе переговоров стороны в том числе обсудили образовательные программы для белорусских тренеров на базе «Российского международного олимпийского университета».

"Также генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев предложил белорусским спортсменам к Токио и Пекину пройти совместный с российскими атлетами и научным сопровождением адаптационный сбор, чтобы познакомиться с инфраструктурой и географическими особенностями места проведения Игр", - сообщили в пресс-службе.

Первый вице-президент НОК Беларуси Андрей Асташевич поблагодарил ОКР за помощь в организации обучения специалистов из Беларуси, а также выразил готовность продолжить участие в образовательных программах "Российского международного олимпийского университета".

"За два последних учебных года дополнительное образование по программам профессиональной переподготовки получили 28 специалистов", - уточнили в НОК РБ.

Меморандум о сотрудничестве между НОК Беларуси и ОКР был подписан 24 марта 2011 года. В июле 2018 года в Москве прошла встреча первого вице-президента НОК Беларуси А.Асташевича и министра спорта и туризма Беларуси Сергея Ковальчука с президентом ОКР Станиславом Поздняковым.