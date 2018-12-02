Папа Франциск обсудил с палестинским лидером Аббасом статус Иерусалима

Папа Римский Франциск и глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас обсудили ряд вопросов, в том числе и о статусе Иерусалима, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Особое внимание было уделено статусу Иерусалима, стороны подчеркнули важность сохранения самобытности и ценности святого города для трех авраамических религий", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Святого Престола.

По ее информации, понтифик приветствовал палестинского лидера в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане, встреча длилась около 20 минут.

В конце прошлого года Д.Трамп объявил о решении перенести посольство Израиля из Тель-Авива в Иерусалим и затем реализовал его. У палестинцев это решение вызвало резкую критику, а в день переноса посольства на границе сектора Газа прошли массовые протесты. Также администрация США урезала выделяемую палестинцам финансовую помощь более чем на $500 млн.